LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | cominciata la corsa | attesa per

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : sfida tra Vincenzo Nibali - Ciccone e Bettiol. Occhio ad Ulissi e Visconti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dei Campionati Italiani – Il percorso dei Campionati Italiani – La startlist dei Campionati Italiani – Il programma dei Campionati Italiani Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani 2019 di Ciclismo. Vivremo una spettacolare corsa per la conquista della maglia tricolore con i migliori corridori del Bel Paese che si sfideranno su un ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 28 giugno. Italia da oro nello skeet misto. Semifinali nella boxe - grandi chance nel ciclismo su pista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi – Il medagliere degli European Games Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Games 2019, terzultima giornata di gare a Minsk (Bielorussia) dove si sta disputando questa competizione multisportiva. L’Italia si gioca delle carte importantissime per confermarsi nelle posizioni nobili del medagliere. Attenzione soprattutto ...