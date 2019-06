Libia | Associated Press | “Migranti morti in hangar pieni di vermi e spazzatura” Onu

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) Rinchiusi per mesi, a centinaia, con un caldo soffocante, dentronel deserto dellaoccidentaledi, spazzatura ed escrementi: abbandonati in queste condizioni, 22 migranti sonodi malattia, di fame e sete da settembre. Non sono stati neanche sepolti perché mancano cimiteri per cristiani e i loro corpi sono stati ammassati in locali con l’aria condizionata o in frigoriferi. A testimoniare le torture dei detenuti a Zintan, del materiale giunto all’e i racconti dei sopravvissuti, con i loro avvocati che accusano le agenzie umanitarie dell’Onu di aver “chiuso un occhio” davanti a quanto accadeva o di avere “risposto con troppa lentezza”. L’Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati, Unhcr, ha negato le accuse, affermando di non aver potuto accedere a certe parti del centro, gestito da una delle molte milizie libiche. Il ...

