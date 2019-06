EcoFuturo 2019 | bioplastiche e fontanelle per ridurre la plastica | “Consumiamo 1 milione

EcoFuturo 2019 - bioplastiche e fontanelle per ridurre il consumo di plastica : “Consumiamo 1 milione di bottiglie al secondo” : Al via la sesta edizione del festival EcoFuturo, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera, EcoFuturoè il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica (EcoFuturo ...

EcoFuturo 2019 - dal fossile al rinnovabile per trasporti pubblici più sostenibili : "Non c'è solo l'elettrico"

EcoFuturo 2019 - come trasformare gli scarti dell'agricoltura in energia? Il futuro e le prospettive del biogas

EcoFuturo 2019 - crowdfounding e autostrade del mare : "La via più veloce - economica e pulita per le nostre coste"

EcoFuturo 2019 : a Padova dal 25 al 29 giugno : E' partito EcoFuturo 2019 il Festival dedicato alle energie rinnovabili e all'ecosostenibilità, quest'anno organizzato al Fenice Green Energy Park, a Padova, da Fabio Roggiolani, Jacopo Fo e Michele Dotti. EcoFuturo ha aperto il 25 giugno e sarà visitabile fino al 29 giugno. I visitatori potranno incontrare numerose realtà imprenditoriali che presentano le loro soluzioni nell'ambito delll'efficienza energetica, delle ...

EcoFuturo 2019 - ho partecipato al festival a Padova sperando in un rilancio sostenibile : Si sta svolgendo, in questi giorni, il festival Ecofuturo 2019, in quel di Padova. La manifestazione è immersa in un bellissimo parco, il Fenice Green Energy Park, dove si trovano esempi di installazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo magnifico contesto, dove i giovani possono toccare con mano le nuove tecnologie dedicate agli impianti fotovoltaici, eolici e a biomassa, il festival di Ecofuturo 2019, ...

EcoFuturo 2019 - Elly Schlein : "Transizione ecologica sfida globale. Necessario ripensamento del sistema economico"