Al Pride quest’anno non ci vado Eviterò la parata delle multinazionali

(Di domenica 30 giugno 2019) Io al, quest’anno, non ci. Lo so, si tratta deldi New York, il Worlddel 50esimo anniversario della rivolta di Stonewall. Non ho mai saltato un, anzi se possibile ho preso aerei per andare aben meno noti, e ora che vivo nell’East Coast rinuncio a un così grande evento? Il fatto è che l’arcobaleno, qui negli Stati Uniti, mi ha stancato. È dappertutto. Sulle magliette più tamarre che ci si possa immaginare. Nei loghi di aziende che sfruttano lavoratori o che lo ripongono nell’armadio prima di trattare con governi repressivi. In quegli slogan melensi come Love is love. Nei sorrisi di coppiette bianche, ricche, giovani, atletiche e sorridenti, scelte dalle campagne di comunicazione che puntano a suscitare empatia e tenerezza verso i gay. E dietro questo riverbero di arcobaleni la tacita compiacenza di chi si ritiene dalla parte ...

