Nastri d' argento 2019 | sbanca ' Il Traditore' di Bellocchio

Nastri argento - 7 premi al "Traditore" : 15.32 Il "Traditore" di Bellocchio ha fatto manbassa alla 73esima edizione dei Nastri d'Argento 2019. Il film interpretato da Pierfrancesco Favino ha ottenuto 7 Nastri:film,regia, sceneggiatura,montaggio,colonna sonora, attore protagonista, e non protagonista Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane. Tra gli altri premiati: Anna Foglietta (attrice protagonista) Marina Confalone (non protagonista),migliori attori di commedia, Paola Cortellesi e ...

Nastri D’Argento 2019 - Stefano Fresi e Paola Cortellesi migliori attori di commedia - Bangla il film dell’anno : Nastri D'Argento 2019, domani la premiazione al Teatro Antico di Taormina, Fresi e Cortellesi i primi vincitori, Bangla commedia dell'anno Sono stati svelati i primi vincitori dei Nastri ...

I Nastri d'argento premiano Bangla e Paola Cortellesi : E' "Bangla" di Phaim Bhuiyan la commedia dell'anno ai nastri d'argento 2019. Un verdetto a sorpresa nel voto dei Giornalisti Cinematografici

Matteo Rovere, che OM Optimagazine ha incontrato in occasione delle nomination ai Nastri d'Argento 2019, è una delle figure centrali dell'ultima generazione di cineasti italiani. Trentasettenne con una carriera già ricca e soprattutto un'attitudine da uomo di cinema totale, Rovere è ...

"Dirigere mia moglie è stata un'esperienza bellissima" : Dalla miglior regia, alla miglior sceneggiatura, passando per miglior attrice protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior scenografia, miglior sonoro in presa diretta, miglior colonna sonora e miglior canzone originale. Sono ben otto le candidature per Il Vizio Della Speranza ...

Andrea Carpenzano ha ottenuto una prestigiosa nomination come migliore attore protagonista ai Nastri d'Argento 2019 per Il Campione. E benché giovanissimo, 23 anni appena, per lui non si tratta del primo riconoscimento, dato che per il suo film d'esordio, Tutto Quello Che Vuoi, aveva già ...

Ai microfoni di OM c’è Marianna Fontana - candidata come miglior attrice protagonista per “Capri- Revolution” ai Nastri d’Argento 2019. Video Intervista : Mostra orgogliosa alle telecamere la sua candidatura come miglior attrice protagonista per “Capri- Revolution” ai Nastri d’Argento 2019, il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dal sindacato dei giornalisti cinematografici italiani. Lei è Marianna Fontana, attrice casertana classe 1996, scelta da Martone per il film Capri Revolution e già protagonista di “Indivisibili” di Edoardo De Angelis del 2016 con il quale aveva conquistato ...

Nastri d’Argento speciali per Noemi e Serena Rossi : Nastri d’Argento speciali per Noemi e Serena Rossi e le loro voci straordinarie, tra i protagonisti dell’anno nella Notte dei

Per Claudio Giovannesi La Paranza Dei Bambini è il film della consacrazione, confermato dalle otto nomination ai Nastri d'Argento, tra cui tre personali per lo stesso Giovannesi, film, regia e sceneggiatura, scritta insieme a Roberto Saviano e Maurizio Braucci. E proprio con la ...

27 anni appena, Alessio Lapice è uno dei volti nuovi più promettenti del cinema italiano. Prime esperienze televisive in Sotto copertura e Fuoco Amico TF45, in seguito la partecipazione alla seconda stagione di Gomorra – La Serie. Poi il cinema: Il Padre D'Italia, un road movie intimista ...

Anna Ferzetti ha ottenuto la sua prima candidatura ai Nastri d'Argento 2019 per il ruolo in Domani è un Altro Giorno: attrice dalla lunga esperienza teatrale, approdata in tv con diverse fiction e come conduttrice della striscia pre-festival per l'ultima edizione di Sanremo, è ora in corsa ...

In pochi la ricorderanno ai suoi esordi tra i concorrenti di Amici di Maria De Filippi nell'edizione 2006-2007, in molti invece l'hanno vista in Ride, il film di Valerio Mastandrea: oggi per quel ruolo Chiara Martegiani è considerata una delle rivelazioni del nostro cinema ed è stata ...

Anna Ferzetti conduttrice dei Nastri D’Argento dopo l’esperienza a Sanremo : Anna Ferzetti: dopo l’esperienza al Festival di Sanremo torna in tv per presentare i Nastri 2019 Sarà Anna Ferzetti la madrina e la presentatrice della cerimonia di premiazione della 73esima edizione dei Nastri D’Argento. L’importante evento, che ancora una volta chiude la stagione dei grandi premi cinematografici, andrà scena sabato 29 giugno e sarà in […] L'articolo Anna Ferzetti conduttrice dei Nastri D’Argento ...

Insieme nell'avventura del film Il banchiere anarchico, Giulio Base e Sergio Cammariere sono entrambi candidati ai Nastri d'Argento 2019 per la Miglior Canzone Originale con L'anarchico. Il regista e il cantautore, ospiti della serata al MaXXi di Roma dello scorso 30 maggio in cui sono state ...