I Pokémon assenti in Spada e Scudo potrebbero tornare nei futuri capitoli della serie

(Di sabato 29 giugno 2019) L'assenza di alcuninei prossimi, la lasciato interdetti moltissimi fan, tanto che il producer, Junichi Masuda, è dovuto intervenire sulla questione con delle interessanti dichiarazioni. Come riporta IGN, Masuda ha dichiarato come alcune creature mancanti in questi dueche stanno per arrivarecomunque rinelle future iterazioni videoludichefortunata saga."Grazie a tutti i nostri fan per la loro passione verso i. Di recente ho condiviso la notizia che alcuninon possono essere trasferiti su. Ho letto tutti i vostri commenti e apprezzo il vostro amore per la".Leggi altro...

