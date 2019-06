Formula 1 – Un problema tecnico impedisce a Vettel di disputare la Q3 | Seb da applausi

sportfair

(Di sabato 29 giugno 2019)dain Austria: il bel gesto del tedesco della Ferrari nonostante la delusione per la Q3 mancata Sabato dolce-amaro per la Ferrari: il team del Cavallino da una parte infatti festeggia la spettacolare pole position di Charles Leclerc al Gp d’Austria, ma dall’altra non può di certo ritenersi soddisfatta per ilche ha impedito a Sebastiandila Q3. Il tedesco della Ferrari dunque partirà dalla nona posizione in griglia, domani, al Red Bull ring, ma nonostante ciò è stato autore di gesto da. Consapevole che nessuno ai box Ferrari è colpevole di quanto accaduto oggi pomeriggio,si è avvicinato a tutti gli uomini del suo team per abbracciarli e consolarli. Un momento davvero speciale ai box Ferrari:dain Austria. Qualifying was early finished for Seb due to car problems Seb still thanks his ...

