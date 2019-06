Basket | Sidigas Avellino con seri problemi economici | a forte rischio la Serie A | spettro

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) Si fa sempre più critica la posizione della Scandonecirca la permanenza ine A. Numerosissime nubi, infatti, si stanno addensando sul club irpino, che pure aveva impostato una campagna acquisti tutta d’assalto, con gli acquisti di Brandon Taylor, Jeremy Chappell, Chris Obepka e Kaspars Treier. La, infatti, ha bisogno di due milioni di euro per saldare debiti pregressi con l’erario e di uno per rientrare subito nei parametri federali, una situazione che si sta trascinando da diversi mesi e che aveva già avuto delle conseguenze nella stagione appena conclusa. Il gruppo del patron Gianandrea De Cesare è al momento bloccato su tutta la linea da un’istanza di fallimento presentata da un fornitore, come riportano sia la stampa irpina che quella nazionale. Nel pomeriggio, lo stesso De Cesare ha di fatto messo in vendita la società cestistica e quella ...

