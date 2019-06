Wimbledon – Ecco il tabellone femminile | tutte a caccia di Angelique Kerber

sportfair

(Di venerdì 28 giugno 2019) Svelato ildi2019:del titolo diil main draw WTA dello Slam londinese Dopo Austrlalian Open e Roland Garros, giocati rispettivamente su cemento e terra rossa, è la volta di, im mitico Slam che chiude la stagione su erba. Tutto pronto per il grande torneo londinese che aprirà ufficialmente i battenti il primo luglio e si concluderà domenica 14 luglio. I prati verdi dell’All England Lawn Tennis Club sono pronti ad accogliere le migliori tenniste WTA condecisa a difendere il titolo conquistato l’anno scorso, da sfavorita, nella finale contro Serena Williams. Le top player ci sono: dalla numero 1 Ashleigh Barty a Naomi Osaka, passando per Halep e Pliskova, nonchè le blasonate Serena Williams e Maria Sharapova. L’Italia farà il tifo per Camila Giorgi e Giulia ...

