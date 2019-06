Nuovo attacco hacker via pec con l’esca di una finta fattura

wired

(Di venerdì 28 giugno 2019) Email di phishing (Getty Images) I ricercatori di sicurezza informatica di Eset hanno segnalato la presenza in Italia di unvia pec (posta elettronica certificata). Questi messaggi contengono degli allegati in grado di infettare il sistema con una minaccia ransomware che lo renderebbe inutilizzabile in pochi minuti. I cibercriminali stanno diffondendo tramite pec delle finte fatture di aziende inesistenti. L’utente che si vede recapitare unache non dovrebbe ricevere, incuriosito apre l’allegato. In quel momento scatta la trappola. Il ransomware infetta il sistema codificando tutti i documenti della vittima rendendoli completamente inaccessibili. A questo punto glicontattano la vittima chiedendo un riscatto, spesso in bitcoin, per rilasciare la chiave di decriptazione e rendere nuovamente accessibili i file. Eset ha fornito un esempio del messaggio ...

