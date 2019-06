Milano | disabili cadono nel Naviglio | un morto e un ferito grave

Milano - due ragazzi disabili cadono nel Naviglio : uno morto - l'altro gravissimo : Tragedia a Robecco sul Naviglio (piccolo centro alle porte di Milano). Due ragazzi disabili di 27 e 32 anni sono caduti nelle acque del Naviglio Grande, mentre in bicicletta percorrevano la ciclabile. Uno di loro è stato recuperato poco dopo in condizioni gravissime, l'altro è stato rinvenuto senza vita diverse ore dopo l'incidente. I due giovani, iscritti al Centro Diurno disabili di Macherio (comune in provincia di Monza e Brianza) stavano ...

Milano - due ragazzi disabili in gita cadono nel Naviglio : uno è morto - l’altro è grave : Due ragazzi affetti da disabilità sono caduti nel Naviglio Grande, all’altezza di Cassinetta di Lugagnano, mentre facevano una gita in bicicletta a tre ruote insieme a due accompagnatori. Uno dei due, 31 anni, è morto: il suo corpo è stato trovato ancora legato con la cintura di sicurezza alla bicicletta. L’altro, un coetaneo, è riuscito a liberarsi in tempo ed è stato recuperato dai sommozzatori. Trasportato in elisoccorso ...

Milano : disabili caduti nel Naviglio - incidente provocato da ruote bici : Milano, 28 giu (AdnKronos) - E' ancora da accertare la dinamica dell'incidente dei due ragazzi disabili caduti nel Naviglio grande da una pista ciclabile, ma, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, le ruote delle loro due bici speciali per portatori di handicap si sarebbero toccate accident

Milano - il Festival Ti Ribalto porta in scena 90 attori con disabilità : “Mettiamo l’arte al servizio della persona” : Una manifestazione inclusiva che negli anni continua a cercare di rendere la cultura accessibile a tutti allo stesso livello, senza eccezioni, sempre con nuovi stimoli. Si tratta del Festival Ti Ribalto organizzato dalla Piccola Accademia della Cooperativa Sociale Cascina Biblioteca di Milano. Giunta alla quinta edizione, l’evento 2019 andrà in scena dal 5 all’8 giugno presso il Teatro Verdi del capoluogo lombardo, in collaborazione con ...

Milano - il Festival Ti Ribalto porta in scena 90 persone con disabilità : “Mettiamo l’arte al servizio della persona” : Una manifestazione inclusiva che negli anni continua a cercare di rendere la cultura accessibile a tutti allo stesso livello, senza eccezioni, sempre con nuovi stimoli. Si tratta del Festival Ti Ribalto organizzato dalla Piccola Accademia della Cooperativa Sociale Cascina Biblioteca di Milano. Giunta alla quinta edizione, l’evento 2019 andrà in scena dal 5 all’8 giugno presso il Teatro Verdi del capoluogo lombardo, in collaborazione con ...