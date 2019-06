Follia a Bari | irregolare nigeriano picchia donna in strada col bastone e ferisce i

ilgiornale

(Di venerdì 28 giugno 2019) Gabriele Laganà Ildi 33 anni, clandestino, ha percosso lain attesa dell'autobus alla fermata e poi ha ferito anche i carabinieri intervenuti per bloccarlo Un 33enne, E.J.,sul territorio nazionale è stato arrestato dai carabinieri dicon l’accusa di resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Lo straniero, nel giro di pochi minuti, si è reso protagonista di due gravi episodi di violenza, uno ai danni di una signora in attesa di un bus e l’altro contro gli stessi militari intervenuti per bloccarlo. L'extracomunitario ha dato il via al suo sconsiderato show in via Ricchioni. Qui, infatti, l’immigrato armato di unha aggredito furiosamente unadi 55 anni che stava aspettando un mezzo alla fermata dell'autobus. Immediatamente è scattato l’allarme al 112. L'assalitore, all'arrivo dei carabinieri del Nucleo ...

