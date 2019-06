optimaitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019) Non è particolarmente semplice in questi giorni l'allaonline di, soprattutto per coloro che sono soliti utilizzare il servizio O-Key SMS. Dopo l'ultimo bollettino pubblicato alcuni giorni fa, con un bug molto più esteso rispetto a quello che sto portando alla vostra attenzione oggi 28 giugno, occorre analizzare un altro aspetto di questa vicenda che chiude un mese non semplice per il brand. Il primo, del resto, caratterizzato dalla rivoluzione che ha investito sicurezza e modalità d'ingresso all'interno del proprio conto. Come tutti sanno, i clientiadesso possono effettuare il login inserendo il PIN tramite l'app, sfruttando il potenziale di O-Key Smart, oppure ricorrendo alla ricezione di un apposito SMS per chi dispone di smartphone non avanzati. Come accennato, nelle ultime ore proprio questo caso ha fatto emergere non poche ...

GioPao9 : Complesso accesso a Banca #IntesaSanpaolo con O-Key SMS: problemi con gli operatori - OptiMagazine : Complesso accesso a Banca Intesa Sanpaolo con O-Key SMS: problemi con gli operatori - nathanbjenkins : RT @chrstianjenkins: c’ho mezzo mondo sotto alle suole, il cuore in gola in un ascensore. ? lo so dentro sono complesso, un po’ stacc… -