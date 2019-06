Blair Witch | Pathologic 2 | Undertale e molti altri giochi indie in arrivo su Xbox Game

Per realizzare Blair Witch gli sviluppatori si sono ispirati a Firewatch : L'horror Blair Witch è stato rivelato all'E3 2019, ed è gestito dallo sviluppatore di Layer of Fear e Observer, Bloober Team, uno studio con una certa esperienza nella creazione di giochi spaventosi. Tuttavia, lo sviluppatore ha anche rivelato che per il titolo si sono ispirati a un gioco molto meno spaventoso ambientato in una foresta, ovvero Firewatch.Parlando in un'intervista con Eurogamer.net, Basia Kciuk, writer del gioco, ha detto di aver ...

L'orrore di Blair Witch potrebbe arrivare anche su PS4 e Nintendo Switch : Blair Witch è il nuovo gioco horror basato sull'omonimo film dagli sviluppatori di Layers of Fear e Observer, Bloober Team. Il gioco è stato svelato all'E3 2019 e, in questa occasione, fu annunciato l'arrivo del titolo solo su Xbox One e PC.Tuttavia, i giocatori si sono domandati se Blair Witch vedrà la luce anche su PS4 e Nintendo SWitch. Ebbene, a quanto pare, gli sviluppatori non hanno escluso questa possibilità. Nel corso di un'intervista ...