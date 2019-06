YouTube Music aggiunge Smart Downloads | una funzione smart che scaricherà per voi le

YouTube si accorda con Universal : avremo vecchi video musicali in HD : Saranno rimasterizzati circa un migliaio tra "alcuni dei video musicali più iconici di tutti i tempi". Dai Kiss a Lady Gaga

YouTube rende moderni i grandi classici della musica e si prepara a due modifiche : YouTube ha annunciato di avere avviato una partnership con Universal Music Group per rimasterizzare alcuni dei video musicali più iconici di tutti i tempi L'articolo YouTube rende moderni i grandi classici della musica e si prepara a due modifiche proviene da TuttoAndroid.

YouTube offre nuove opportunità agli inserzionisti e consigli agli utenti di YouTube Music e Premium : Google lancia nuove opportunità per gli inserzionisti su YouTube e fornisce consigli utili per godere al meglio di YouTube Music e Premium. L'articolo YouTube offre nuove opportunità agli inserzionisti e consigli agli utenti di YouTube Music e Premium proviene da TuttoAndroid.

Come utilizzare YouTube come libreria musicale su Linux con Magnesium : State cercando una soluzione per poter ascoltare i brani preferiti in streaming senza acquistarli e/o scaricarli sul vostro PC Linux ma non avete idea di cosa utilizzare. Nelle prossime righe, noi di ChimeraRevo vi spiegheremo leggi di più...

YouTube Premium e YouTube Music a prezzi scontati per tutti gli studenti : Google offre agli studenti l'abbonamento a YouTube Premium o YouTube Music a prezzi scontati. Per YouTube Premium lo studente dovrà sborsare solo 6,99 euro al mese, anziché i normali 11,99 al mese, mentre per YouTube Music basteranno 4,99 euro al mese al posto di 9,99 auro al mese. L'articolo YouTube Premium e YouTube Music a prezzi scontati per tutti gli studenti proviene da TuttoAndroid.

YouTube Music si aggiorna alla versione 3.17 e rimuove l’anello rosso dell’abbonamento Premium : Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione YouTube Music per Android, portandola così alla versione 3.17. Scopriamo insieme cosa cambia L'articolo YouTube Music si aggiorna alla versione 3.17 e rimuove l’anello rosso dell’abbonamento Premium proviene da TuttoAndroid.

TikTok sfida Apple - Spotify e YouTube : avrà il suo streaming di musica : Zhang Yiming, Amministratore Delegato e fondatore di Bytedance Ltd. (foto: Gilles Sabrie/Bloomberg / Getty Images) La società proprietaria di TikTok, la cinese ByteDance, sta sviluppando un servizio a pagamento di musica in streaming con l’intento di sfidare Spotify, Apple Music ma soprattutto YouTube. Come riferisce Bloomberg, ByteDance lancerà la nuova applicazione nell’autunno 2019 in alcuni mercati pilota. La compagnia, che ha già ottenuto i ...

Google Traduttore e YouTube Music si aggiornano e si preparano ad introdurre nuove feature : Il team di Google Traduttore ha rilasciato una nuova versione dell'applicazione, la v.5.29, il cui codice ci svela alcune delle feature in arrivo L'articolo Google Traduttore e YouTube Music si aggiornano e si preparano ad introdurre nuove feature proviene da TuttoAndroid.

Ascoltare musica senza video : così YouTube può ridurre le emissioni : Uno studio dell’università di Bristol ha mostrato come Youtube potrebbe essere più ecologico riducendo i propri “sprechi digitali”. Lo studio spiega che la piattaforma di condivisione video potrebbe ridurre le sue emissioni di anidride carbonica, pari a 300mila tonnellate annue, semplicemente consentendo agli utenti a cui interessa di Ascoltare musica di riprodurre l’audio di un video senza trasmettere le immagini. Moltissimi utenti di Youtube ...