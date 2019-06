Temptation Island 2019 | I Retroscena che Nessuno Conosce!

Anticipazioni Temptation Island - ultimi falò : colpo di scena su Federica Lepanto? : Temptation Island 2019, Anticipazioni sull’ultima puntata: lo spoiler inaspettato Abbiamo Anticipazioni sull’ultima puntata di Temptation Island 2019 che potrebbe aver rivelato proprio Raffaella Mennoia! Inconsapevolmente, certo, ma poco fa ha postato su Instagram un video in cui qualcuno potrebbe aver rivelato troppo. Nei primi video dal resort, Raffaella ha annunciato che oggi terminano le registrazioni […] L'articolo ...

CECILIA RODRIGUEZ/ 'Io e Ignazio a Temptation Island? Andrei in carcere con Corona!' : CECILIA RODRIGUEZ ammette di usare il vibratore nell'intimità con Ignazio Mosera ma smentisce problemi di prestazione del suo lui.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Temptation Island Vip? La confessione : «Poi andrei in carcere con Fabrizio Corona» : Temptation Island metterebbe alla prova anche relazioni solide come quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. E proprio per questo che molti fan sperano che la coppia nata davanti alle telecamere...

Cecilia Rodriguez su Temptation Island : “Non potrei partecipare - finirei con Corona in galera” : Cecilia Rodriguez intervistata da CHI, parla anche del reality Temptation Island Oggi Cecilia Rodriguez ha rilasciato un’intervista su Chi. In questa occasione la ragazza, oltre a dire la sua sulla nuova coppia del momento formata dalla De Lellis e Iannone, ha anche fatto chiarezza su una sua eventuale partecipazione con il suo fidanzato Ignazio Moser alla prossima edizione … Continue reading Cecilia Rodriguez su Temptation Island: ...

Temptation Island - mai successo in sei edizioni : concorrente troppo provato - salta tutto : Colpo di scena su Canale 5. Il profilo ufficiale di Temptation Island su Instagram condivide un filmato riguardante la seconda puntata. Si tratta di un’anticipazione che riguarda Jessica Battistello e Andrea Filomena. Il conduttore Filippo Bisciglia annuncia che al parrucchiere è accaduto qualcosa c

Cecilia e Ignazio a Temptation Island Vip? La decisione della coppia : Coppie Temptation Island Vip: ci saranno Cecilia e Ignazio? Ci risiamo: puntuale come ogni anno vengono tirati in ballo i nomi di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per Temptation Island Vip. Da quando la sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser hanno cominciato ad amarsi nella Casa del Grande Fratello Vip non si […] L'articolo Cecilia e Ignazio a Temptation Island Vip? La decisione della coppia proviene da Gossip e Tv.

Jessica Battistello : età - fidanzato e chi è a Temptation Island 2019 : Jessica Battistello: età, fidanzato e chi è a Temptation Island 2019 Jessica Battistello è una delle concorrenti dell’edizione 2019 di Temptation Island. La ragazza per tanto tempo ha desiderato convolare a nozze con Andrea Filomena, la sua dolce metà, ma quando era ad un passo dal realizzare il suo sogno, qualcosa è cambiato. Sono stati proprio i dubbi e le incertezze a far rimandare il matrimonio e, proprio per questo, la coppia ha ...

Temptation Island : Alessandro è il tentatore che ha fatto perdere la testa a Jessica : La settima edizione di Temptation Island è appena iniziata e già ci sono i primi clamorosi colpi di scena riguardanti, in particolare, una delle fidanzate presenti nel resort sardo di Santa Margehrita di Pula, La fidanzata di Andrea, Jessica Battistello, a poche ore dall'inizio delle registrazione del reality, ha letteralmente perso la testa per il single Alessandro Zarino, tanto da dimenticarsi del fidanzato presente nell'altra parte del resort ...

Vittorio Collina : età - fidanzata e chi è a Temptation Island 2019 : Vittorio Collina: età, fidanzata e chi è a Temptation Island 2019 Vittorio Collina, assieme alla fidanzata Katia Fanelli, è uno dei concorrenti di Temptation Island 2019. Il ragazzo, innamorato follemente della sua dolce metà, ha deciso di partecipare al programma per scoprire se la loro relazione si solida o meno. Giunti in Sardegna, Vittorio si è dovuto separare da Katia che però ha subito iniziato a fare apprezzamenti sui tredici ...

Gossip Temptation Island : Katia Fanelli copia ex tronista di UeD : Uomini e Donne: Paolo Crivellin copiato da Katia di Temptation Island 6 Dopo la prima puntata di Temptation Island, molti telespettatori si sono fiondati sui social alla ricerca dei profili dei vari protagonisti. E spulciando un po’ le foto pubblicate su instagram da Katia Fanelli, molti hanno notato una strana coincidenza che ha fatto sorridere. Di cosa si tratta? In pratica la protagonista del reality delle tentazioni ha pubblicato sul ...

Temptation Island - Filippo ad Andrea : "Ciò che vedrai non è mai successo in sei anni" - : Riccardo Palleschi Filippo di Temptation Island dice ad Andrea che esiste un terzo video che non gli ha mostrato perché lo avrebbe scosso troppo Andrea Filomena e Jessica Battistello sono la coppia più chiacchierata dell'edizione di Temptation Island 2019, la coppia doveva sposarsi poco tempo fa. Hanno deciso, invece, di mettere alla prova il loro amore e così hanno deciso di partecipare al reality show. Il programma ha registrato il ...

Katia Fanelli : età - fidanzato e chi è a Temptation Island 2019 : Katia Fanelli: età, fidanzato e chi è a Temptation Island 2019 Katia Fanelli è una delle concorrenti dell’edizione 2019 di Temptation Island. La ragazza ha deciso di partecipare assieme al fidanzato Vittorio Collina al reality per scoprire se la loro relazione sia destinata a durare meno. Lo scopo del format infatti è proprio quello di testare la resistenza degli innamorati che, divisi per ben ventuno giorni, vengono tentati ...

Cecilia Rodriguez su Temptation Island Vip : “Andrei in carcere” : Anticipazioni Temptation Island Vip: Cecilia Rodriguez dice no Oggi Cecilia Rodriguez ha rilasciato un’intervista su Chi. In questa occasione la ragazza, oltre a dire la sua sulla nuova coppia del momento formata dalla De Lellis e Iannone, ha anche fatto chiarezza su una sua eventuale partecipazione con il suo fidanzato Ignazio Moser alla prossima edizione di Temptation Island Vip. E a tal proposito Cecilia Rodriguez è stata assolutamente ...

Temptation Island - Deianiro Marzano contro Jessica e Andrea : Deianira Marzano, l'influencer napoletana che ne sa una più del diavolo, ha già trattato le sue conclusioni su una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti e della corna di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. La donna, ex-aspirante isolana, ha lanciato un pettegolezzo su alcuni concorrenti del programma, che il grande pubblico della rete ha potuto conoscere appena due giorni fa, nella puntata di ...