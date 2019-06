Scaletta di Calcutta a Rock in Roma | ultimi biglietti e info utili sul concerto

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) È il giorno diin. Questa sera, giovedì 27 giugno, l'appuntamento con il live diè alle 21,30 all’Ippodromo delle Capannelle e in diretta su Rai Radio2, che si conferma radio ufficiale delin.Per ildiinsono disponibili in prevendita glial prezzo di 28,75 euro per posto unico intero non numerato. La location non consente l'acquisto diper occupare posti diversi dal non numerato in piedi. Chi non dovesse essere presente all'evento di, potrà seguirlo in diretta sulle frequenze di Radio2 Live e Radio2 Indie, con il commento di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini.Dopo la data all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, in occasione del Milano Summer Festival, il live diapproda ain. Il cantautore indie di Latina stasera è atteso nella capitale per presentare i ...

