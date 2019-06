Sarri | ' La Juve è stata la società che mi ha cercato con più convinzione'

Sarri : 'La mia Juventus farà divertire - difficile ripetere i risultati di Allegri' : Dopo la conferenza stampa di presentazione, Sarri è tornato a parlare con una lunga intervista ai microfoni del sito ufficiale della Juventus. Tanti gli argomenti trattati, dal corteggiamento dei bianconeri a Cristiano Ronaldo, passando per Allegri e la squadra che verrà. L’apertura dell’intervista di Sarri è dedicata alla trattativa che lo ha portato sulla panchina dei Campioni d’Italia: “La Juventus è stato il club che mi ha cercato con più ...

VIDEO – Sarri : “Juventus una grande società fatta di persone coerenti! Vogliamo vincere il più possibile divertendo…” : Prima intervista di Sarri al sito ufficiale bianconero La prima intervista di Maurizio Sarri da neo allenatore della Juventus ai microfoni ufficiali del club bianconero. Ecco quanto ha dichiarato: “Consapevole di esser arrivato in un club importantissimo, ho avuto la fortuna di allenare il Chelsea lo scorso anno che è un altro club importante. Alla Juve c’è una storia lunga e centenaria. Le sensazioni le danno le persone ...

Juventus - Sarri intravede i primi problemi : “eredità difficile - sarà difficile ripetersi” : “Che campionato sarà? A livello di allenatori frizzante. C’è il ritorno di Antonio Conte in una società importante, l’avvento di Giampaolo finalmente in una società di altissimo livello. C’è Ancelotti al Napoli e l’arrivo di Fonseca da valutare con attenzione, è un ragazzo con grandi doti”. Sono le dichiarazioni da parte dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri , nella sua prima intervista al ...

Juventus - il ritorno di Gigi Buffon? Fabrizio Biasin : cosa c'è dietro - cosa cambia per Maurizio Sarri : La prima cosa che ci viene da dire su Gigi Buffon che torna alla Juventus (pochissimi dubbi al riguardo) è che sono fattacci suoi. Cioè, ci sono un sacco di informatori, esperti, amici e nemici che insistono - oggi come un anno fa - con la tiritera («Ma perché Buffon non la smette?») e non si rendon

Beccantini : “le parole di Sarri su Bernardeschi e la restaurazione della Juve” : C’è aria di restaurazione in casa Juventus secondo Roberto Beccantini che sulla Gazzetta dello Sport ritorna su alcune frasi di Maurizio Sarri durante la sua conferenza di presentazione. Il nodo cruciale è Bernardeschi, alla domanda Sarri rispose «Mi è sempre piaciuto, ne parlavo bene già in tempi non sospetti. Ha un unico difetto: è discontinuo…Credo sia giunto per lui il momento di scegliere un ruolo, uno solo» Beccantini fa notare ...

Cuadrado resta alla Juventus. Sarri lo blinda : Juventus – Secondo goal.com Sarri vuole blindare la permanenza a Torino dell’eclettico laterale destro colombiano Cuadrado, facendogli rinnovare il contratto fino al 2021. Cuadrado resta alla Juventus. Sarri blinda il colombiano Per il neo tecnico della Juventus il giocatore rappresenterebbe una pedina in grado di ricoprire tutti i ruoli sull’out destro e, pertanto, di garantire […] More

La nuova Juventus di Sarri : spazio alle ali offensive e Cristiano Ronaldo centravanti : Come è noto, è avvenuto il famoso incontro fra il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo: inizialmente previsto a Novarino in Grecia, i due si sono incontrati in Costa Azzurra, ed è stata occasione per entrambi di conoscersi e parlare della nuova Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, da questo confronto è emersa la volontà del tecnico toscano di promuovere un 4-3-3 offensivo, che dovrebbe andare a valorizzare le ali, ...

Sarri definisce lo staff : cinque fedelissimi dal Chelsea alla Juve : Il Corriere di Torino riporta il nuovo staff che Maurizio Sarri ha scelto per supportarlo alla Juventus nel difficile compito di vincere e convincere “Non saranno tra questi il preparatore Paolo Bertelli e gli ex viceallenatori Luca Gotti e Gianfranco Zola, che alla Juve saranno rimpiazzati da Giovanni Martusciello e, con ogni probabilità, da Andrea Barzagli. Oltre a loro Sarri porterà con sé cinque fedelissimi che lo hanno seguito anche ...

Crosetti : Il ritorno di Buffon alla Juve potrebbe aiutare Sarri : Buffon alla Juve e non diciotto anni fa ma adesso, non per fare il direttore sportivo, non per allenare i portieri, non per l’immagine, per il marketing e per quelle cose lì. Buffon alla Juve, invece, per giocare a pallone. una suggestione incredibile la definisce Maurizio Crosetti su Repubblica. Il portierone farebbe la riserva ovviamente La notizia l’ha rilanciata Sky, dove lavora qualcuno che al portiere è molto, molto vicino. E ci sono ...

Cobolli Gigli contro Sarri alla Juventus – l’intervista a TMW Radio : Cobolli Gigli contro Sarri alla Juventus – l’intervista a TMW Radio Intervistato da Tuttomercatoweb Radio, l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli, ha espresso pesanti perplessità sulla scelta di Maurizio Sarri come allenatore della Juventus. All’ex numero uno della dirigenza bianconera, che ha la memoria molto lunga, non sono scese proprio giù le parole pronunciate […] More

Sarri alla Juventus – Maradona Jr e Maradona non gradiscono - le rivelazioni del figlio del ‘Pibe de Oro’ : Le rivelazioni di Maradona Jr: ecco come il “Pibe de Oro” e suo figlio hanno reagito alla decisione di Sarri di diventare allenatore della Juventus L’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus ha scatenato non poche polemiche: il tecnico napoletano ha deciso di dire addio al Chelsea per iniziare una nuova avventura in bianconero, lasciando di stucco tutti i tifosi partenopei. Tra coloro che non hanno gradito la decisione di ...

Moggi : 'L'imperativo della Juve è ottenere risultati - se Sarri non vince fallisce' : La Juventus a fine stagione ha esonerato Massimiliano Allegri ed ha ingaggiato al suo posto Maurizio Sarri per cambiare modalità di gioco, visto che quello praticato dal livornese non ha portato il risultato sperato in Champions League. Dell'avvicendamento sulla panchina bianconera e di altri argomenti riguardanti alcuni top club di A, ha espresso la sua opinione Luciano Moggi, nell'intervista rilasciata in esclusiva a ''Sportnews.eu''. Il ...

Sarri alla Juventus - la doccia gelata dell'ex Cannavaro : "Perché Napoli e Ancelotti ora partono davanti" : "Ora Carlo Ancelotti parte in vantaggio". Fabio Cannavaro è un ex di Napoli e Juventus e non ha pregiudizi di sorta, e alla Gazzetta dello Sport lancia una previsione che non farà troppo piacere ad Andrea Agnelli e a Maurizio Sarri: "Lasciamo perdere le questioni di tradimento, perché parliamo di pr

Juventus - con De Ligt e Rabiot Sarri cambierebbe il modulo e la formazione : Dopo aver scelto il nuovo allenatore adesso per la dirigenza della Juventus è tempo di scatenarsi sul mercato. In particolare Fabio Paratici è al lavoro su due fronti. Il ds bianconero sta trattando per arrivare ad Adrien Rabiot e Matthijs De Ligt. Questi due giocatori qualora dovessero sbarcare a Torino si inserirebbero in una rosa già molto forte e permetterebbero a Maurizio Sarri di avere una formazione anche più competitiva. Infatti, il ...