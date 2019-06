Padova | ho steso dei cadaveri per strada coi commenti dei passanti E tutti restavano

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) di Dodicianni Sono buffe le cene di Natale. Sono buffi i parenti, le frasi di circostanza, i sorrisi finti e i calcetti sotto al tavolo. Eppure ho sempre amato la mia famiglia e i suoi controsensi, perché di famiglia pur sempre si tratta. L’ho amata anche quando, un Natale, ho sentito piovere come una secchiata in faccia la famosa goccia che ha fatto traboccare la mia cisterna di pazienza. “Sì però questi negri francamente potrebbero stare anche a casa loro”. Come una ferita, questa volta più di altre volte, quella parola urtava tremendamente la mia comfort zone. E’ stato lì che probabilmente è nato il seme della performance “Il peso delle parole”, che ho proposto ieri mattina a; è nata dal mio non accettare più di abbassare uno sguardo ricolmo di imbarazzo. “Zio, penso che ti dovresti vergognare di quello che hai detto”. Era successo, avevo trovato la forza di oppormi. Non un ...

