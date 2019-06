Mike Tyson non ha dubbi | “Joshua il migliore nonostante la sconfitta Io contro Muhammad

sportfair

(Di giovedì 27 giugno 2019)a 360° sulla boxe: dalladi JoshuaRuiz al possibile esito del dream match fra lui eAli Lontano dal ring ormai dal 2005,continua comunque a seguire con attenzione ciò che accade nel mondo della boxe. ‘Iron’, intervistato dalla rosea, ha commentato ladi Anthony JoshuaAndy Ruiz, nell’inche, a sorpresa, ha fatto ‘crollare’ il mito del campione britannico, imbattuto fino a quel momento. Unache per certi versi ha ricordato quella diBuster Douglas a Tokyo nel 1990. A questo proposito,spiega: “quel k.o. fu un bene per me. Sbagliai e feci capire agli altri di non essere più invincibile. Ma mi rese più umano, più grande. I rivali volevano essere come me. Ma tutti abbiamo sbagliato una volta nella vita. Eppure non ci arrendiamo, continueremo a ...

