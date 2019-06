Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) L’ennesima violenza al termine di una serata inè avvenuta nella notte tra sabato e domenica, questa volta a. Una, originaria della Bassa Veronese, hato di aver subito abusi da più uomini, per poi essere abbandonata in strada dal branco. La vittima si è fidata di un ragazzo conosciuto al Mascara, noto locale della città lombarda, tanto da accettare un passaggio verso casa. Ma in realtà la giovane è caduta in una trappola, probabilmente ordita in precedenza dal suo aguzzino insieme ai complici. Il racconto dei fatti è ancora molto frammentario: come spiega ''L’Arena'', la giovane si è recata all'alba di domenica presso il pronto soccorso dell'ospedale di Legnago, in provincia di Verona, dove hato gli abusi subiti e ricevuto le prime cure. Successivamente è stata trasferita in una struttura specializzata, in cui le sono stati riscontrati i ...

vincecamaggio : Mantova, abuso di gruppo dopo la discoteca: la denuncia di una ragazza ventenne -