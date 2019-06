Kia XCeed - Guillaume | avremmo voluto fare una tre porte e invece

quattroruote

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il design è sempre lelemento chiave nelle scelte di acquisto degli automobilisti, in tutte le fasce di mercato. Lo sanno bene anche alla Kia, dove hanno puntato molto sullo stile per farsi largo tra gli altri marchi generalisti. Questo sforzo traspare pure nella, che con il suo paglione sfuggente e un complesso gioco tra superfici concave e convesse cerca dimporsi allattenzione generale, tre lo suolo di Suv e crossover di segmento C. In occasione del suo lancio abbiamo scambiato qualche battuta con Gregory, Senior Chief Designer della Casa coreana, che ha raccontato la genesi di questo nuovo modello e lha contestualizzato in una gamma in costante divenire.Negli ultimi dieci anni la Kia ha cambiato la sua filosofia. Prima puntava sulla praticità e sul rapporto qualità/prezzo, mentre ora il marchio è più attento allo stile e a suscitare emozioni. La Stinger, da questo ...

