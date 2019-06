Juventus | Zoff dice la sua su Buffon | “Non rientra perché è un leader A comandare sono

calcioweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Dino, storico portiere die Nazionale, ha detto la sua sul possibile ritorno di Gigiai bianconeri a “La Gazzetta dello Sport“: “Se ha voglia di continuare a essere un giocatore, di rimanere nel giro o di stare in panchina, mi pare che problemi non ce ne siano.libere scelte del giocatore e della società. Mi sembra tutto normale. Non voglio esprimere giudizi tecnici né fare valutazioni fisiche. Se uno si sente di andare avanti, fa bene. E per dire la verità, non è che abbia seguito moltonella sua esperienza in Francia, al Psg”. Calciomercato: “in bianconero?”, la risposta del suo agente Sulla pressione che potrebbe sentire Szczesny dal fatto di avere alle spalle uno come: “Penso che la società abbia parlato a tutti e due e che la situazione sia chiara. Presumo chesia ...

