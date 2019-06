Edoardo De Angelis a OM | otto nomination per Il Vizio Della Speranza ai Nastri d’Argento

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Speciale2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale--dargento Dalla miglior regia, alla miglior sceneggiatura, passando per miglior attrice protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior scenografia, miglior sonoro in presa diretta, miglior colonna sonora e miglior canzone originale. Sono benle candidature per Ilraccolte aidaDe. Si compie così per il regista un ulteriore passo in avanti dopo Indivisibili, film del 2016 che ai tempi aveva portato a casa sette candidature. “Ogni film è una crescita nella ricerca sul linguaggio e nel numero di candidature da portare a casa”, esordisce così Deai microfoni di OM e continua raccontandoci pensieri e sensazioni su Il. Le candidature ai...

RBcasting : #IschiaFIlmFestival 2019: il cinema italiano sbarca sull'isola. Commedia, melodramma, avventura, esordi e ritorni..… - sirgowain : RT @SOund36: 'Non esiste una regola, le canzoni arrivano quando vogliono'. @EdoardoDeAngelis racconta ad #AnnalisaNicastro della sua musica… - SOund36 : 'Non esiste una regola, le canzoni arrivano quando vogliono'. @EdoardoDeAngelis racconta ad #AnnalisaNicastro della… -