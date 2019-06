Ecco l' ex miss Belgio

Da Impossible Mission a California Games : Ecco tutti i giochi inclusi nel Commodore 64 Maxi : Ieri è stato annunciato il Commodore 64 Maxi, una versione a grandezza naturale (con una tastiera funzionante) del C64 Mini lanciato lo scorso anno. Questa versione del famoso computer includerà 64 giochi, tra cui alcuni specifici per VIC20, oltre alla possibilità di aggiungere nuovi titoli tramite chiave USB, segnala Plycrazygame.I giochi confermati includono California Games, Paradroid, Boulder Dash, Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, ...

Marvel's Avengers : Ecco tutti i dettagli sulla campagna - la longevità - le missioni - il loot system e molto altro : Marvel's Avengers è stato presentato durante l'E3 di quest'anno, annunciato precedentemente nel 2017 da Square Enix e Marvel.In due anni non sono state date molte informazioni, ma ora che sappiamo la data di lancio, Square Enix ha condiviso una serie di dettagli riguardanti le missioni, la campagna principale, il loot system e molto altro.Come riporta Wccftech, direttore creativo Noah Hughes ha dato una serie di interessanti informazioni.Leggi ...

Formula 1 - il Collegio dei Commissari ha deciso : Ecco come si chiude il caso Vettel : Il Collegio dei quattro Commissari del Gp del Canada ha preso una decisione definitiva sul caso Vettel Niente da fare per la Ferrari, il Collegio dei Commissari non ha valutato abbastanza rilevanti e significative le nuove prove presentate dal Cavallino per riaprire il caso Vettel. Resta dunque la penalità inflitta al tedesco a Montreal, così come rimane immutato l’ordine di arrivo del settimo appuntamento del Mondiale di Formula ...

Solstizio d’estate - cosa ha a che fare il giorno più lungo dell’anno con il commissario Montalbano? Ecco la risposta : Montalbano e il Solstizio d’estate. Qual è il legame tra le due cose? Una foto, scelta dalla Nasa per rappresentare il Solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno. Riconosciuta dall’agenzia spaziale americana come foto astronomica del giorno (Apod), è stata scattata da Marcella Giulia Pace, dell’Unione Astrofili Italiani (Uai). Rappresenta il Solstizio sul tratto di costa siciliana che comprende anche Punta Secca, dove si trova la ...

Formula 1 – Vettel - il ricorso e l’incontro con i commissari : “Ecco cosa accadrà domani” : Sebastian Vettel torna a parlare della penalità ricevuta a Montreal: le parole del tedesco della Ferrari dal Paul Ricard Al Paul Ricard il tema principale è la penalizzazione di Sebastian Vettel a Montreal: poche le domande dedicate al nuovo weekend di gara che inizierà domani con le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. Dopo i piloti in conferenza stampa e le affermazioni di Verstappen su quanto accaduto in Canada, anche il ...

Maturità 2019 - le commissioni alle prese con le buste per l’orale. Ecco come funzionano : A pochi giorni dall’inizio degli orali le commissioni sono ancora in alto mare. Quest’anno la terza prova della Maturità è tutta nuova: abolito il cosiddetto “quizzone” ora ci saranno tre buste tra le quali i candidati dovranno scegliere la propria. Una novità che crea ansia tra i ragazzi e un gran lavoro preparatorio per i commissari e i presidenti. Tecnicamente funzionerà così: la Commissione stessa dovrà predisporre le buste, in un’apposita ...

MotoGp – Petrucci e Dovizioso alleati? L’ammissione di Danilo : “Ecco come andranno le cose” : il Petrux è sempre più motivato dopo il primo posto del Mugello: le parole del Ternano della Ducati durante la Conferenza stampa del Gp di Catalunya Il Circus riparte… Petrucci, a meno di due settimane dalla sua prima emozionante vittoria nel Gran Premio d’Italia al Mugello, in sella alla sua Ducati ufficiale del team Mission Winnow, attende con impazienza il l’inizio del settimo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019 che si ...

Premio Strega 2019 - Ecco chi sono i cinque finalisti : è sfida all’ultimo voto tra Marco Missiroli e Antonio Scurati : Due uomini (favoriti) e tre donne. La cinquina finalista del Premio Strega 2019 è servita. A succedere alla strana e indecifrabile meteora letteraria di Elena Janeczek e del suo altrettanto indecifrabile La ragazza con la Leica (Guanda) sarà uno tra: Marco Missiroli – Fedeltà (Einaudi); Antonio Scurati – M, il figlio del secolo (Bompiani); Benedetta Cibrario – Il rumore del mondo (Mondadori); Claudia Durastanti – La Straniera (La Nave di Teseo); ...

Formula 1 – Penalizzazione Vettel - l’ammissione di Emanuele Pirro : “Ecco perchè ho voluto punire la Ferrari” : Emanuele Pirro, ex pilota e delegato FIA, ha spiegato il motivo della Penalizzazione inflitta a Sebastian Vettel nel Gp del Canada Sono passati ormai due giorni, ma l’esito del Gp del Canada fa ancora venire il nervoso in casa Ferrari. Sebastian Vettel ha vinto meritatamente il Gp sul tracciato di Montreal ma, a causa di una manovra sbagliata (e involontaria) avvenuta al 48° giro fra Curva 3 e Curva 4, è stato penalizzato di 5 ...

RiEccolo. Il falco Dombrovskis confermato commissario Ue anche nella prossima legislatura : Il vicepresidente della Commissione Ue responsabile dell’euro, Valdis Dombrovskis, è stato designato ufficialmente dal Governo lettone come commissario per il prossimo esecutivo Ue. Lo ha annunciato Dombrovskis in un tweet.Il vicepresidente, attualmente in carica, è stato anche eletto eurodeputato e nelle prossime due settimane scioglierà la riserva se accettare il posto in Parlamento oppure rinunciare al seggio Ue e ...

Csm - maggioranza in bilico : Ecco perché la corrente di Ferri non vuole le dimissioni di chi ha incontrato Lotti : Una questione di poltrone. Dietro lo scontro senza precedenti che ha spaccato il Consiglio sdella magistratura negli ultimi giorni c’è soprattutto questo: la lotta per le sedie a Palazzo dei Marescialli. L’organo di autogoverno della magistratura è mutilato ormai da dieci giorni, cioè dall’autosospensione di quattro componenti togati. Un quinto, invece, si è già dimesso: è Luigi Spina di Unicost, la corrente di centro, indagato ...

Cdp torna sul mercato con un bond retail : Ecco come funziona la nuova emissione : A distanza di quattro anni dalla prima obbligazione per investitori privati residenti in Italia, la Cassa fa il bis con un nuovo collocamento in offerta da oggi: fino a un miliardo di euro sul mercato...