Coppa d’Africa 2019 | orari e programma delle partite di oggi giovedì 27 giugno Come

Senegal-Algeria - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Oggi giovedì 27 giugno si gioca Senegal-Algeria, match valido per la Coppa d’Africa 2019. Le due squadre scenderanno in campo al 30 June Stadium de Il Cairo (Egitto) in un incontro fondamentale per le sorti del gruppo C. I Leoni della Teranga si sono imposti all’esordio contro la modesta Tanzania grazie alle reti di Keita Balde e Diatta mentre le Volpi del Deserto hanno surclassato il Kenya con i sigilli di Bounedjah e Mahrez. La ...

Madagascar-Burundi - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Si giocherà quest’oggi Madagascar-Burundi, incontro che vale per la seconda giornata del girone B di Coppa d’Africa 2019. Il Madagascar ha esordito con un pari per 2-2 contro la Guinea, mentre il Burundi, dato da molti praticamente per spacciato, ha perso per 1-0 contro la Nigeria. Dal momento che proprio quest’ultima ha ormai in tasca il passaggio del turno, assume grande importanza per entrambe l’odierno match, dal ...

VIDEO Egitto-Congo 2-0 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : i Faraoni volano con El Mohamady e Salah : Prosegue a vele spiegate il cammino dell’Egitto nella Coppa d’Africa 2019. I padroni di casa vincono, anche se con qualche sofferenza, all’International stadium di Il Cairo contro il Congo con il punteggio di 2-0 e si portano a quota 6 punti blindando la qualificazione al turno successivo. Le reti sono arrivate già nella prima frazione con El Mohamady dopo 25′ prima del raddoppio di Salah al 43′. Andiamo a rivedere ...

Coppa d’Africa 2019 - Egitto-RD Congo 2-0 : Faraoni in trionfo - Elmohamady e Salah stendono i Leopardi. Qualificati agli ottavi : L’Egitto ha sconfitto la Repubblica Democratica del Congo per 2-0 nel match valido per la Coppa d’Africa 2019, i Faraoni si sono imposti autorevolmente davanti alla bolgia dell’International Stadium de Il Cairo e hanno fatto gioire il proprio pubblico che ora sogna davvero in grande. I padroni di casa hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva dopo quella sofferta all’esordio contro lo Zimbabwe e si sono issati al ...

LIVE Egitto-RD Congo 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : vittoria dei Faraoni - Salah ed Elmohamady fanno sognare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA PARTITA Grazie a tutti per averci seguito. Una serena buonanotte da OA Sport. FINISCE QUI. Egitto-RD Congo 2-0. Decidono i gol di Elmohamady e Salah nel primo tempo, seconda vittoria per i Faraoni nella Coppa d’Africa e qualificazione per gli ottavi di finale. I Leopardi hanno colpito due traverse nel primo tempo e incappano nel secondo ko. Quattro minuti ...

Coppa d’Africa - l’Egitto a punteggio pieno : superato anche il Congo - in gol Salah : Continua lo spettacolo della Coppa d’Africa, non si ferma l’Egitto che ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, conferma dopo i tre punti contro lo Zimbabwe, questa volta ad arrendersi è stato il Congo. La partita non è stata quasi mai in discussione, 2-0 il risultato finale, ad aprire il match è stato Elmohamady, pochi minuti prima della fine del primo tempo a chiudere i conti è stato Salah, stagione strepitosa per ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Faraoni lanciati verso la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74′ I Leopardi cercano di spingere sulle fasce approfittando di un po’ di stanchezza dei Faraoni ma la RD Congo non sembra in grado di impensierire i padroni di casa. 71′ La RD Congo non ci sta provando più di tanto, i Leopardi non riescono a costruire occasioni da gol e l’Egitto amministra abbastanza agevolmente. 69′ Cartellino giallo per Melneny, ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Faraoni in controllo - Leopardi sfortunati con le traverse : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ I Leopardi stanno insistendo con dei lanci lunghi, non è la strategia giusta per cercare di riaprire la partita. 62′ La partita ora è molto spezzata e sta diventando fallosa dopo un primo tempo molto avvincente. 59′ Mohsen lascia il campo e viene sostituito da Hassan. Primo cambio per l’Egitto. 57′ Brutto fallo di Muzinga su Mohsen, il giocatore Congolese si ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Salah ed Elmohamady lanciano i Faraoni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL PRIMO TEMPO. EGITTO-RD Congo 2-0. Un minuto di recupero. 44′ I Faraoni hanno capitalizzato al meglio le occasioni che hanno avuto e sono stati fortunati visto che i Leopardi hanno colpito due traverse in un primo tempo estremamente avvincente. EGITTO-RD Congo 2-0. 43′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Elmohamady la sblocca! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ SALAAAAAAAAH! Missile a giro su punizione, Matampi si immola con una parata celestiale. Egitto a un passo dal raddoppio. 29′ TREZEGUEEEEEEET! PERCUSSIONE MAESTOSAAAAA! Assolo da centrocampo, arriva al limite dell’area e Pope lo tira giù rimendiando un sacrosanto cartellino giallo. Ora una punizione interessante. 27′ Ora la partita è cambiata, l’Egitto sta ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Salah si divora un gol - traversa dei Leopardi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21′ I Leopardi ora sono schiacciati ma giocano comunque con disinvoltura e si fanno apprezzare per un buon palleggio. 20′ Mohsen è lasciato troppo solo, Salah sta toccando pochi palloni, Trezeguet non incide. Non è il migliore Egitto. 18′ I padroni di casa cercano il lancio lungo ma vanno fuori misura. 16′ I Faraoni manovrano a centrocampo, sembrano essersi ripresi dopo ...

VIDEO Uganda-Zimbabwe 1-1 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : Billiat riprende Okwi : Si chiude sul punteggio di 1-1 il match tra Uganda e Zimbabwe disputato allo stadio Internazionale di Il Cairo e valevole per la seconda giornata del Girone A della Coppa d’Africa 2019. Le Gru ugandesi, che salgono a 4 punti in classifica, avevano sbloccato il match in avvio con la rete di Okwi, salvo poi venire ripresi sul finire della prima frazione della rete dei Guerrieri che portava la firma di Billiat. Con questo pareggio ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Faraoni a caccia della vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 FORMAZIONE RD Congo (4-3-3): Matampi; Mpeko, Muzinga, Nekadio, Tisserand; Mputu, Moke, Bokadi; Bolingi, Maghoma, Bakambu. 21.38 FORMAZIONE EGITTO (4-2-3-1: El Shenawy; Hegazy, Alaa, Ashraf, Elhohamady; Hamed, Elneny; Trezeguet, Salah, Said; Mohsen. 21.36 Ricordiamo i soprannomi delle due squadre: Faraoni per l’Egitto, Leopardi per l’Ugana. 21.34 Entrambe le squadre hanno ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : lo Zimbabwe ferma sull’1-1 l’Uganda e rimanda la qualificazione delle Gru : Allo Stadio Internazionale del Cairo lo Zimbabwe ferma con una prova coriacea l’Uganda grazie ad un’ottima organizzazione e un Calcio veloce sulle fasce. Dopo il gol iniziale di Okwi, al secondo sigillo nella manifestazione, Billiat ha riportato tutto in equilibrio. Un pareggio che sta anche stretto ai Guerrieri, considerando l’ottima partita giocata, dominando per lunghi tratti, colpendo una traversa e vedendosi negare due gol ...