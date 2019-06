Casting per ' Generazione giovani' su Rai 2 e per uno spettacolo di Patrizio Cigliano

Casting per una produzione cinematografica internazionale e per GiZa Eventi : Sono aperti i Casting per la ricerca di comparse per una produzione cinematografica di livello internazionale da girare in Costiera Amalfitana. Sono inoltre tuttora aperte, da parte dell'agenzia GiZa Eventi, le selezioni di hostess per alcune importanti iniziative. Una produzione cinematografica Per la realizzazione di una importante produzione cinematografica di livello internazionale sono in corso le selezioni per la ricerca di comparse. Le ...

Casting per produzioni cinematografiche di Coop Calabria e per un corto da girare a Roma : Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie, di livello anche non professionistico, per la realizzazione di alcune importanti produzioni di carattere cinematografico di Coop Calabria Film. I prossimi Casting si svolgeranno nei pressi di Reggio Calabria. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attrici, da parte di Patroclo Film, per realizzare un interessante cortometraggio le cui riprese verranno ...

Casting per una serie Tv di RAI Uno con Lino Guanciale e per uno spot in Toscana : Sono tuttora aperte le selezioni per una serie televisiva di RAI Uno incentrata sulla figura del commissario Ricciardi e con Lino Guanciale come interprete principale. I prossimi Casting, finalizzati alla ricerca di comparse, si terranno a breve a Napoli. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni, anche in questo caso di comparse, per la realizzazione di uno spot da girarsi nelle vicinanze di Grosseto. Una serie televisiva di RAI ...

Giortì - in corso i Casting per il nuovo programma di La 5 : Gemma Galgani e Giulia De Lellis potrebbero diventare le conduttrici di Giortì, il nuovo programma di La 5 che ha da poco aperto i casting

Casting per Radio Dimensione Suono Roma e un musical su Michael Jackson : Casting aperti per la ricerca di voci nuove per Radio Dimensione Suono Roma e selezioni in corso di figuranti, coristi, attori, ballerini e altre figure per partecipare a un musical incentrato su Michael Jackson a Milano. Radio Dimensione Suono Roma Sono tuttora in corso le selezioni per la ricerca di voci nuove per Radio Dimensione Suono Roma. Il tutto si svolgerà nell'ambito di Speaker Factory. In particolare, la richiesta in questione è ...

Casting per 'L'Opera di Carmen' e per la compagnia 'Oltredanza' : Casting tuttora aperti per la ricerca di figuranti per lo spettacolo teatrale dal titolo L'Opera di Carmen e per la realizzazione di una nuova produzione correlata alla compagnia Oltredanza. 'L'Opera di Carmen' Sono in corso le selezioni di figuranti per lo spettacolo teatrale dal titolo L'Opera di Carmen, la cui messa in scena è prevista entro la fine del prossimo mese di luglio presso il Teatro Open air Giuseppe Stefano di Trapani. La ...

Casting per uno spettacolo teatrale a Roma e per eventi musicali per navi da crociera Aida : Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un interessante spettacolo teatrale da mettere poi in scena a Roma. Sono inoltre in corso i Casting per la ricerca di numerosi ballerini, ballerine e cantanti per spettacoli ed eventi da tenersi a bordo delle navi da crociera Aida. Uno spettacolo teatrale Per uno spettacolo teatrale, con debutto previsto tra il 10 e il 22 settembre 2019, ...

Casting per 'Amici' con Alessandra Amoroso - 'Uomini e Donne' e per una serie tv : Sono state fissate nuove date per i Casting di due noti programmi televisivi di Maria De Filippi, e cioè per Amici e il Trono Over di Uomini e Donne. Tutte le selezioni in questione si svolgeranno prossimamente a Roma, in alcuni casi alla presenza di noti personaggi tra cui la cantante Alessandra Amoroso. Sono inoltre ancora in corso le selezioni per una serie tv prodotta da Wildside. Le prossime si terranno a Palermo. 'Amici' e Trono Over Come ...

Casting per un video di 'All Around Factory' e per un film diretto da Yasemin Samdereli : Sono attualmente aperte le selezioni di attori e attrici, in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese, per la realizzazione di un importante video, prodotto da All Around Factory e le cui riprese verranno successivamente effettuate a Torino. Sono inoltre in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici, in possesso di una buona conoscenza della lingua somala, per realizzare un film co-prodotto da Indyca e S2R film, ...

Casting per due nuovi film : uno prodotto da Oblivion Production e uno da Filmilan : Non mancano in questo periodo le opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. In particolare sono attualmente aperte le selezioni per un film della Oblivion Production da girare in Emilia-Romagna, per la regia di Federico Rizzo, e per un film prodotto da filmilan da girarsi in Campania. I Casting si terranno rispettivamente a Bologna e nei pressi di Caserta. Il film '999 - L'altra anima del calcio' Per la realizzazione di un film diretto da ...

Casting per alcuni programmi tv di Endemol Shine e per un importante evento a Roma : Sono in corso le selezioni per alcuni programmi televisivi legati a Endemol Shine Italy e per la realizzazione di un importante evento da tenersi a Roma. Endemol Shine Italy La nota casa di produzione Endemol Shine Italy ha tuttora vari Casting aperti. Tra questi quelli riguardanti due noti programmi come La Prova del Cuoco e Soliti Ignoti - Il Ritorno, entrambi in onda su Rai 1. Nel primo caso, gli interessati devono far riferimento al seguente ...

Casting per il film 'Due Destini' - diretto da Giulio Ancora : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di piccoli ruoli e figuranti speciali per la realizzazione di un importante film diretto da Giulio Ancora. 'Due Destini' Per la realizzazione dell'importante film dal titolo 'Due Destini', prodotto da Kam Cinematografica e diretto da Giulio Ancora, sono partite le selezioni per la ricerca di ruoli, piccoli ruoli, figurazioni speciali. Le riprese verranno poi effettuate tra la provincia di Cosenza ...

Tu Si Que Vales 2019 Casting Concorrenti per la nuova edizione : Tu Si Que Vales 2019 Casting per la nuova edizione in onda ad autunno È già in fase di lavorazione la prossima edizione di uno dei talent più seguiti in Italia, Tu Si Que Vales. Il programma che vede la conduzione di Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez insieme ai 4 giudici Maria De ...

Casting per un programma TV diretto da Federico Moccia e per una serie televisiva : Sono attualmente aperte le selezioni per realizzare la puntata pilota di un nuovo e interessante programma televisivo diretto da Federico Moccia, a tutti noto sia come scrittore che come regista di successo. Sono inoltre tuttora in corso i Casting per per la realizzazione di una importante serie televisiva dal titolo Giustizia per tutti, prodotta da Solaris srl....Continua a leggere