Beve il detersivo trovato in casa | grave un bimbo di 2 anni

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Giorgia Baroncini È successo a Latina dove undi neanche dueha ingerito un acido disincrostante, di quelli utilizzati inper le pulizie Ha bevuto deline ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Bambino Gesù di Roma. È successo a Latina dove undi neanche dueha ingerito un acido disincrostante, di quelli utilizzati inper le pulizie, in un momento di disattenzione dei genitori. Quando mamma e papà si sono resi conto di quanto accaduto, hanno subito trasportato il piccolo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Lì, viste le gravi condizioni del piccolo, i medici hanno deciso di trasferirlo d'urgenza a Roma. Come riporta il Messaggero, dall'ospedale confermano le gravi condizioni e parlano di situazione stabile del piccolo paziente. Si sta ora indagando per capire in che modo ...