Avicii «torna» nel video «Heaven»

gqitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019)in. Finché il ricordo permane, l’addio non è definitivo. A preservarlo, sono quasi sempre un brano condiviso, un posto che si è amato, una giornata felice. Deve essere stata la somma di queste tre memorie a rendere tale assunto una compiuta certezza almeno nella mente e nel cuore di due delle X persone che hanno voluto molto bene ad, il dj e producer scomparso in Oman lo scorso 20 aprile 2018. Il primo è certamente Levan Tsikurishvili, di professione fa il regista. Che ha acceso un nuova luce sul passato, condividendo un belclip intitolatoin cui si racconta di una vacanza in Madagascar fatta nel 2016 con il dj. Il singolo, che fa parte dell’album postumo Tim è cantato da Chris Martin dei Coldplay (aveva già collaborato con i Coldplay: in A sky full of stars fu invitato dal gruppo per collaborare ...