Amazon svela data e nuovo trailer di Carnival Row | la serie con Orlando Bloom è in arrivo

(Di giovedì 27 giugno 2019)Prime Video ha divulgato ildiRow, lafantasy con protagonisti(Pirates of the Caribbean) e Cara Delevingne (Suicide Squad).Il videoanche lad'uscita su Prime Video: dal 30 agosto in versione originale in più di 200 Paesi, mentre in lingua italiana arriverà dal 22 Novembre 2019. Di seguito la trama ufficiale:Laè ambientata in un mondo fantasy vittoriano, in cui vivono anche creature mitologiche costrette a fuggire dai loro regni di origine, in seguito all’invasione subita dagli uomini. Per queste creature, alle quali è proibito di vivere, amare e di volare in libertà, è impossibile convivere con gli esseri umani. Ma anche nell’oscurità la speranza sopravvive: un detective umano, Rycroft Philostrate (), e una fata, Vignette Stonemoss (Delevingne), intrecciano una relazione pericolosa in una società sempre ...

