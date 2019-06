Alanis Morissette incinta a 45 anni | “Non ci speravo più”

Ho provato dolore e paura! Alanis Morissette mamma per la terza volta dopo alcuni aborti : La cantante canadese, già madre di due bambini, attende il terzo figlio dal compagno Souleye. In un'intervista a Self, ha confessato quanto sia stato difficile e tortuoso il percorso per restare ancora incinta, a 44 anni: "Ho sempre voluto tre figli, ma pensavo non fosse possibile". dopo aver sofferto di depressione post partum, sta volta non esiterà a chiedere aiuto ai medici.--Lei e il compagno Mario Treadway, rapper conosciuto come Souleye, ...

Alanis Morissette : «Un’altra gravidanza dopo gli aborti. Non ci speravo più» : Alanis Morissette in attesa del terzo figlioAlanis Morissette in attesa del terzo figlioAlanis Morissette in attesa del terzo figlioAlanis Morissette in attesa del terzo figlioAlanis Morissette in attesa del terzo figlioAlanis Morissette in attesa del terzo figlioAlanis Morissette in attesa del terzo figlioAlanis Morissette in attesa del terzo figlioAlanis Morissette in attesa del terzo figlioAlanis Morissette in attesa del terzo figlioAlanis ...