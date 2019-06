Zenvo - Al volante della TSR-S

quattroruote

(Di mercoledì 26 giugno 2019) una bella storia quella di Troels Vollertsen. Da sempre nel campo automotive, nel 2004 riesce a realizzare il sogno di una vita, quello di progettare e costruire una propria supercar ad altissime prestazioni. Nasce così laAutomotive con sede a Prst nellisola di Zealand in Danimarca. Quattro anni dopo vede la luce la ST1 disegnata da Christian Brandt, un passato in Alfa Romeo e poi in Mercedes, che verrà prodotta negli anni successivi in 15 esemplari. Attualmente laè una piccola, ma importante realtà, che impiega circa 25 persone e produce cinque automobili allanno che vengono costruite a mano (ci vogliono circa otto mesi per realizzarne una) praticamente su misura sulle richieste dei vari clienti. Dimensioni imponenti. Quella che mi accingo a guidare è lultima nata, la TSR-S che è, in definitiva, la versione street legalTSR da corsa. Devo dire che già a ...