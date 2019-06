Super Mario Maker 2 - recensione

Davide Soliani - creative director di Mario + Rabbids - fondamentale per portare Banjo-Kazooie su Super Smash Bros. Ultimate : Anche se il DLC di Banjo-Kazooie per Super Smash Bros. Ultimate arriverà nel corso dell'autunno, ecco arrivare un interessante retroscena che vede coinvolti il compositore delle musiche dell'originale Banjo-Kazooie e Davide Soliani, creative director di Mario + Rabbids.Stando a quanto detto da Grant Kirkhope a VGC, Davide Soliani avrebbe avuto un ruolo determinante per portare Banjo-Kazooie su Super Smash Bros. Ultimate.Nello specifico, lo ...

Super Mario Maker 2 - prova : Quando Nintendo lanciò Super Mario Maker per Wii U nel 2015, il sogno di molti giocatori divenne realtà: la possibilità di creare livelli di Super Mario potenzialmente infiniti potendo scegliere tra gli stili dei giochi di Mario 2D più apprezzati in assoluto (Super Mario Bros 1 e 3, Super Mario World e NSMB). Un gioco dal potenziale incredibile, che però ha pagato il flop della console su cui è stato sviluppato: Wii U si è infatti rivelata una ...

Perfino Super Mario Bros "cede" al fenomeno battle royale : Che il fenomeno battle royale stia toccando una marea di piccole e grandi produzioni è palese ma se l'annuncio della modalità per Fallout 76 non stupisce più di tanto, non ci saremmo di certo aspettati un accostamento tra l'idraulico baffuto più famoso del mondo e questo genere così in voga. Eppure è assolutamente tutto vero.Super Mario Bros. incontra i battle royale grazie a un progetto segnalato da PCGamer. Mario royale è lo strambo figlio di ...

Super Mario apre l’E3 di Nintendo con un esclusivo torneo esport : Grazie a una serie di tornei di risonanza globale dedicati ai suoi titoli più competitivi, Nintendo si è ormai inserita a pieno titolo all’interno del fenomeno esport. Competizioni come lo Splatoon 2 World Championship 2019 e il Super Smash Bros. Ultimate World Championship 2019 3vs3 hanno contribuito a dare ulteriore spinta e lustro al panorama competitivo della grande ...

Super Mario Maker 2 supporterà il multiplayer online solo con utenti casuali e non con gli amici : Sulla carta Super Mario Maker 2 sembra essere un ottimo titolo che evolverà le meccaniche già viste nel precedente capitolo, tuttavia sembra che il titolo Nintendo non supporterà il multiplayer online con amici, ma solo con giocatori casuali.Come viene riportato su un post del forum Resetera, pare che Nintendo abbia optato per questa decisione al fine di evitare possibili comportamenti scorretti che potrebbero avere ripercussioni sulle ...

Super Mario Maker 2 - prova : Il primo Super Mario Maker è stato un interessante esperimento da parte di Nintendo. Il colosso giapponese, sempre molto restio ad abbracciare le nuove tendenze (internet e achievement, solo per citarne un paio), ha provato ad aprire la porta ai contenuti creati dagli utenti. Il tentativo era chiaramente quello di provare ad esplorare il successo dei vari Little Big Planet o Minecraft. Il tutto, però, alla sua maniera, ovvero con estrema ...

Super Mario Maker 2 : Nintendo ha svelato tantissimi dettagli nel corso del recente Direct : Nel corso del Super Mario Maker 2 Direct, Nintendo ha comunicato nuovi dettagli su Super Mario Maker 2, in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch il 28 giugno. In particolare, sono stati mostrati nuovi strumenti, temi ed elementi per i livelli e una modalità storia per giocatore singolo composta da più di 100 livelli creati da Nintendo. Inoltre, è stato rivelato che oltre a condividere online* i propri livelli, questa volta i giocatori potranno ...

Il Nintendo Direct di Super Mario Maker 2 andrà in onda nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 maggio : Nintendo ha annunciato attraverso un comunicato stampa un nuovo Direct che si terrà alla mezzanotte tra il 15 ed il 16 maggio.Questa volta il Direct durerà in tutto circa quindici minuti e si incentrerà esclusivamente su Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch. L'evento ci consentirà di dare uno sguardo a tutti i contenuti presenti all'interno del nuovo capitolo di Super Mario Maker, che offrirà un editor molto più ampio rispetto al precedente e ...

Spal-Napoli 1-2 - le pagelle : sorpresa Mario Rui - Allan Super - Meret saracinesca : Spal-Napoli 1-2, le pagelle: Alex Meret 7,5 – Inoperoso per oltre un’ora di gioco, diventa protagonista improvvisamente. Prima per un errore in disimpegno che poteva costare caro, e poi per una serie di parate che dimostrano tutto il suo talento. Sfiora l’imoresa sul rigore di Petagna. Kevin MALCUIT 6,5 – Parte in sordina poi guadagna terreno e gioco. Annulla completamente il dirimpettaio Fares e si distingue per ...

Il Solitario di Windows - Mortal Kombat e Super Mario Kart entrano nella Hall of Fame dei videogiochi : Lo Strong National Museum of Play ha annunciato quattro nuovi titoli che sono entrati nella prestigiosa World Video Game Hall of Fame.Come riporta RockPaperShotgun, i titoli in questione sono Mortal Kombat (1992), Super Mario Kart (1992), l'avventura testuale Colossal Cave Adventure (1976) e il Solitario incluso in ogni versione di Windows dal 1990 al 2013.Sin dal 2015, la Hall of Fame dei videogiochi è cresciuta fino a contare oltre 20 grandi ...

Futuro Balotelli - indizio di mercato da SuperMario : si avvicina il ritorno in Italia [FOTO] : Futuro Balotelli – Nelle ultime ore l’attaccante Mario Balotelli è stata grande protagonista, in particolar modo due post pubblicati sui social hanno fatto discutere. Il primo riguarda una frecciata nei confronti della Juventus, SuperMario esalta la prestazione di ieri di Leo Messi e chiede di non paragonare più l’argentino a Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore è arrivato anche un indizio di mercato proprio dallo stesso ...

Il primo livello di Super Mario reimmaginato in 10 giochi diversi : Grazie alla segnalazione di Kotaku, possiamo scoprire il primo livello dello storico Super Mario reimmaginato in 10 differenti giochi (uno sparatutto in prima persona, un battle royale, un gioco di carte).Questo lo dobbiamo all'iniziativa di Big Breakfast Collective, che ha realizzato il tributo "1-1" dedicato all'immortale classico di Nintendo per la Nordic Game Jam 2019.Qui sotto potete vedere il video che mostra il lavoro del team composto da ...