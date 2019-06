Siracusa premia le voci e i supereroi | il Premio Accolla è giovane e fantasy

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Massimo M. Veronese Due grandi doppiatori: Toninoe Oreste Lionello La sesta edizione del riconoscimento dedicato a uno dei grandi del doppiaggio lancia sei giovani, nedue, ospita stelle come Angelo Maggi, Emanuela Rossi e Domitilla D’Amico. E si regala una serata dedicata alla fantascienza Non era solo la voce di Jim Carrey, Tom Hanks, Mickey Rourke, Hugh Grant. Toninoera un genio. Della voce, del riadattamento, della direzione del doppiaggio. Così bravo da meritarsi nel 1991 il Nastro d'argento per il miglior doppiaggio: diede l’anima a Kenneth Branagh nell'Enrico V. Una gara di bravura tra l’attore e la sua voce. Era la risata, celeberrima, di Eddy Murphy, era Homer Simpson, parole e voce, un vocabolario reinventato per la bisogna, un linguaggio nuovo e contemporaneamente fedele all’originale, un capolavoro persino meglio dell’originale.Per questo ...

