Sea-Watch 3 | la nave entra in acque italiane e non si ferma all’alt

Sea Watch 3 - il sindaco di Lampedusa : "Fino alle 20 non attracca". Motovedette per i migranti? : E adesso, che succede? Sea Watch 3 come è noto ha forzato il blocco navale e ora è piantata davanti a Lampedusa, in attesa di entrare nel porto per far sbarcare i 42 immigrati a bordo della nave ormai da 14 giorni. Matteo Salvini ha detto che "non sbarcherà nessuno", anche se a questo punto è diffic

Cosa prevede il decreto sicurezza per il caso Sea Watch : Multe salate, sequestro della nave (in caso di recidiva), poteri al prefetto di erogare le sanzioni. Il decreto sicurezza bis, approvato in Cdm l'11 giugno, contiene misure che potrebbero essere applicate, per la prima volta, proprio al caso Sea Watch, la nave Ong battente bandiera olandese che senza autorizzazione si è recata a Lampedusa, dopo giorni di attesa al confine delle acque territoriali italiane con 42 migranti a bordo. L'articolo 1 ...

Zingaretti a Conte : incontro su SeaWatch : 17.25 Lettera del leader del Pd, Zingaretti, al premier Conte sul caso Sea Watch. "Le chiedo un incontro urgente per discutere delle politiche sul tema dell' immigrazione e della gestione dei flussi. Credo siano temi da affrontare in maniera seria, responsabile e istituzionale evitando di offrire al Paese questo osceno teatrino indegno per un Paese civile", scrive Zingaretti. Parla di "dibattito surreale" e accusa il ministro Salvini: "Ostenta ...

Sea Watch - De Falco (ex M5s) : “Non sono migranti - ma naufraghi” Mantero (M5s) : “Bisogna farli sbarcare” : “Quello che dobbiamo dire agli italiani è questo: mentre la Sea Watch è tenuta al largo da giorni e giorni con a bordi naufraghi, i migranti continuano a entrare sul territorio nazionale a decine e decine. E Salvini quanti rimpatri ha fatto?”. Csoì il senatore Gregorio De Falco sottolinea la sua contrarietà alle ultime affermazioni ed intenzioni espresse dal Ministro dell’Interno Salvini in marito alla nave Sea Watch. ...

Sea Watch arriva a Lampedusa - carabinieri sul molo. Salvini : «Atto ostile». Il sindaco : «Sceneggiata mediatica» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con...

Migranti : Sea Watch arrivata a Lampedusa - forze dell'ordine al porto : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - La nave Sea Watch è appena arrivata a Lampedusa. L'imbarcazione si trova a poca distanza dal porto. Sul molo ci sono una decina tra poliziotti e carabinieri.

Sea Watch viola il divieto di entrare nelle acque italiane : ecco cosa prevede la legge : Il governo italiano le aveva proibito di entrare nelle acque italiane, ma la Sea Watch dopo 14 giorni in mare viola li divieto e arriva in porto a Lampedusa. Un atto che fa scattare per la prima volta contro una ong le misure contenute nel decreto sicurezza bis fortemente voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, proprio per contrastare in modo più efficace l’attività delle navi umanitarie. Sono i primi due articoli, in particolare, ad ...

Sea Watch - Giorgia Linardi : 'La comandante ha responsabilità morale e legale sui migranti' : Dal 12 giugno 2019 almeno 43 migranti si trovano a bordo dell'imbarcazione olandese Sea Watch 3, appartenente all'organizzazione umanitaria non governativa tedesca Sea Watch International. La stessa nave della ONG si trova nelle vicinanze del porto di Lampedusa ma non può sbarcare in Italia, a causa del Decreto Sicurezza bis. Inoltre, pochi giorni fa la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso presentato dai migranti e ...

Sea Watch - Italia fa passo con Olanda : 16.42 L'Italia annuncia un "passo formale" con l'Olanda, dopo che la Sea Watch 3 ha deciso, nonostante i divieti, di entrare in acque territoriali Italiane per far sbarcare a Lampedusa i 42 migranti a bordo. La nave è di una Ong tedesca e batte bandiera olandese. "La Farnesina conferma che, su indicazione del Ministro degli Esteri Enzo Moavero, sono state date istruzioni all'Ambasciatore d'Italia all'Aja di fare, immediatamente, un passo ...

Sea Watch 3 - Laura Boldrini insulta : "Governo sadico e incapace - fateli sbarcare subito" : Dopo che la Sea Watch 3 ha forzato il blocco previsto dall'Italia, entrando nelle acque territoriali, Laura Boldrini è scesa in campo. Logicamente la fu presidenta si è schierata con Carola Rackete, il capitano della nave che ha violato le leggi: "Un governo incapace e sadico si accanisce sulle Ong

Carola Rackete - la comandante Sea Watch che sfida Salvini : «Ho l'obbligo di aiutare» : Carola Rackete è una veterana della Sea Watch. Volontaria dal 2016, spiegava che la sua vita «è stata facile, ho potuto frequentare tre Università, sono bianca, tedesca,...

Sea Watch davanti al porto di Lampedusa. Il capitano : «Entriamo». Salvini : «Una sbruffoncella» : «Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo», così la comandante della Sea...