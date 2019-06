Scontrino da capogiro, il parrucchiere dei vip... Prezzi esposti

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Unoda oltre 3.000 euro e la polemica che impazza in rete: Federico Fashion Style accusato di averetroppo alti si difende su Instagram. Federico Fashion Style è attualmente uno dei parrucchieri più famosi. Deve la sua notorietà a un programma televisivo e ai social network dove ha centinaia di migliaia di seguaci. Sono tantissimi i personaggi famosi che frequentano il suo Salone delle Meraviglie e che si lasciano immortalare durante i trattamenti di bellezza per i capelli sotto le sapienti mani di Federico Lauri.Negli ultimi giorni Federico è spesso al centro dell'attenzione per svariati motivi. Ha colto l'occasione di un'intervista rilasciata al sito Fanpage.it per raccontare una parte della sua vita privata smentendo categoricamente di essere gay: “Non sono sposato, sono fidanzato con Letizia da 12 anni e abbiamo una bimba che si chiama Sophie Maelle e il matrimonio è ancora lontano. Non sono gay, vestirsi così ed essere stilista non significa essere gay.” Nella stessa intervista ha poi risposto alla polemica che da diverso tempo serpeggia sui social circa i prezz dei trattamenti nei suoi saloni, che secondo molti sarebbero eccessivi. “Isono in base alla persona e in base a quello che si chiede. Siete mai andati dale avete chiesto solo la piega oppure di uscire trasformate? Ogni prezzo varia in base alla richiesta, è come se vai in un ristorante e si prende solo l'antipasto oppure si prende anche primo, secondo, antipasto e contorno. Una piega costa 12 euro nel salone di Anzio.”A pochi giorni da questa intervista, ecco che i social sono stati vettori di una fortissima polemica contro Federico Fashion Style. Da qualche ora sta girando unoda, ben 3.500 euro per un trattamento nel salone di Corso Como a Milano. Sulè piovuta una valanga di critiche e di insulti, in molti sono tornati a sollevare la questione dei costi eccessivi ma Federico Lauri si è prontamente difeso, respingendo al mittente tutte le accuse sul suo profilo Instagram...