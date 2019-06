Intel riconosce la potenza delle CPU Zen 2 di AMD

eurogamer

(Di mercoledì 26 giugno 2019)ha riconosciuto le alte prestazioni della CPU AMD Zen 2, e come possiamo vedere ha dichiarato che la competizione si preannuncia decisamente serrata.Come riporta DSOgaming, un articolo pubblicato su Circuit News, portale accessibile solamente ai dipendenti, spiega come AMD stia diventando un concorrente sempre più minaccioso. Il rischio perè quello di perdere quote di mercato faticosamente guadagnate nel tempo, sia per quanto riguarda CPU desktop che nel mercato dei server.I prodotti della linea Zen con i nomi in codice Rome e Matisse rappresenteranno un forte rinforzo lato prestazioni, anche grazie al processo produttivo a 7 nanometri che andrà ad ampliare il ventaglio di offerta di AMD.Leggi altro...

