Incidente in autostrada | muore bimba di 11 anni di Rieti | feriti padre e compagna

Catenanuova. Incidente sull’autostrada A19 : morta una donna : Tragedia della strada a Catenanuova in provincia di Enna. In un Incidente sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, tra gli svincoli di Catenanuova

Incidente sull’autostrada A21 vicino Voghera : morti madre e padre - salvo il figlio di 6 mesi : Incidente nella notte sulla A21: un’auto con a bordo una famiglia si è schiantata contro il rimorchio di un tir, nel tratto di autostrada tra Casteggio e Voghera, in provincia di Pavia. I due ragazzi di 24 anni che viaggiavano sull’auto sono morti sul colpo, sopravvissuto invece il figlio di sei mesi. Il bambino è stato trovato mentre piangeva nel suo seggiolino, al quale era legato, e trasportato con l’elisoccorso ...

San Donà di Piave. Incidente sull’autostrada A4 morta una donna : Incidente mortale sull’autostrada A4, prima dell’immissione di San Donà. Nell’impatto, avvenuto giovedì pomeriggio, una donna ha perso la vita. Un’auto

A14 - Incidente sull’autostrada Adriatica a Pescara : 3 mezzi coinvolti - traffico in tilt : incidente oggi sull'A14, autostrada Adriatica, tra le uscite di Pescara nord e Pescara ovest: in seguito al tamponamento di 3 mezzi, l'intero tratto stradale è stato chiuso con pesanti ripercussioni sulla circolazione e code fino a 3 chilometri. Due i feriti trasportati in codice rosso all'ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.Continua a leggere

Scatta le foto dell’Incidente mortale in autostrada : il poliziotto gli dà una lezione che non dimenticherà : “Venga, le mostro una cosa”. Stefan Pfeiffer, poliziotto della stradale, ha notato che un uomo, su un furgoncino, stava Scattando le foto dell’incidente avvenuto sulla A6 tra Roth e Norimberga. Così gli si è avvicinato, lo ha convinto a scendere dal veicolo e gli ha dato una lezione esemplare: “Eccolì lì i morti, sono stesi per terra. Ora può fare loro le foto che vuole”. Nel video vi mostriamo un autista della ...

Incidente tra due camion e tre auto in A13 - autostrada chiusa e 10 km di coda : Incidente in autostrada questa mattina sulla A13 Bologna-Padova. Si sono formati fino a 10 km di coda a causa di un Incidente tra cinque mezzi. Per circa un'ora il traffico è stato fatto sfilare su una sola corsia, mentre la Polizia stradale di Altedo e i Vigili del fuoco hanno prestato i soccorsi alle persone coinvolte nel sinistro.

Incidente in A4 - auto contro un tir nella piazzola di sosta : 2 morti. Chiusa l'autostrada : Gravissimo Incidente stamani alle 7,30 in A4, fra Villesse e Redipuglia verso Trieste: un'auto si schianta sotto a un camion fermo in una piazzola di sosta. Le due persone che viaggiavano a bordo...

Incidente sull’autostrada A4 tra Villesse e Redipuglia : due morti : Tragico Incidente stradale giovedì mattina sull’autostrada A4, nel tratto tra Villesse e Redipuglia (in direzione Trieste). Un’auto è finita contro

Siena-Firenze - Incidente in autostrada : si ribalta l'autobus di turisti - muore una donna e trenta feriti : Drammatico incidente a Monteriggioni, sul raccordo autostradale Siena-Firenze. Un autobus con a bordo decine di turisti russi e dell'Est Europa si è ribaltato: una la vittima, una donna di 40 anni molto probabilmente la guida del gruppo dei turisti dell'Est Europa, oltre a una trentina di feriti. Il

Incidente sul raccordo autostradale : autobus si ribalta nella scarpata - un morto e diversi feriti : Il ribaltamento di un bus turistico è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 sul raccordo all'altezza di Monteriggioni...

Incidente A1 - Luigi e Fausto morti sull’autostrada a Modena : dovevano festeggiare il compleanno : Luigi Visconti e Fausto Del Moro sono le vittime dell'Incidente verificatosi sabato notte sull'Autostrada del Sole tra Modena Sud e Modena Nord: i due erano a bordo di una Bmw quando, complice forse l'eccessiva velocità e la pioggia, sono usciti fuori strada, schiantandosi contro il guardrail. Stavamo andando a Rovigo a festeggiare il compleanno di Luigi che aveva compiuto da poco 39 anni.Continua a leggere

Saliceta San Giuliano. Incidente in Autostrada del Sole morti due trentenni : Tragedia della strada nel Modenese. Due persone hanno perso la vita nell’Incidente stradale di domenica attorno a mezzanotte sulla corsia

Incidente lungo l’autostrada A4 tra Villesse e Palmanova : coinvolti quattro tir : L'Incidente è avvenuto oggi pomeriggio in direzione Venezia ed ha visto il coinvolgimento di quattro camion. Gravi conseguenze per il traffico.Continua a leggere

Incidente oggi a Genova sull'autostrada A10 : un morto - Sky TG24 - : Lo schianto è avvenuto all'altezza del bivio con la A26 e Arenzano, in direzione di Savona: il tratto, temporaneamente chiuso al traffico, è stato poi riaperto. Al momento non si registrano problemi ...