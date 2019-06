Coins gratis per Harry Potter Wizards Unite | diversi i modi per ottenerli

optimaitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019) L'avvento negli ultimi giorni diha senza dubbio generato parecchio fermento nelle fila dell'utenza mobile. Centinaia di migliaia i giocatori di tutto il mondo che non hanno perso tempo e si sono fiondati a scaricare la nuova app che, sulla scia di Pokémon GO, sfrutta le tecnologie della realtà aumentata. D'altronde le menti alle spalle del progetto sono le stesse, quelle dei ragazzacci di Niantic che, reduci da un successo straripante e che non accenna di certo a scemare, provano a replicare sfruttando uno dei brand in assoluto più amati del globo. Innumerosi sono i compiti da portare a termine e, come ormai consuetudine in tutti i giochi di questo genere, esistono anche utili scorciatoie che rendono l'esperienza ludica più agevole (per non dire facilitata, ndr). Si tratta degli immancabili, la valuta premium presente in ...