BOUNDARY arriverà su PS4 nel corso del 2019

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Lo sviluppatore indipendente cinese, Surgical Scalpels, ha annunciato oggi che il suo sparatutto multiplayer ambientato in un prossimo futuro,, sarà disponibile per PlayStation 4 neldell’anno, confermando, inoltre, di stare prendendo in considerazione anche le versioni per PC e Xbox One. Svelato in precedenza al ChinaJoy di Shanghai nel 2016,è il primo dei titoli del China Hero Project a beneficiare del programma volto a finanziare e portare i giochi cinesi sul mercato. Questo sparatutto tattico spaziale multiplayer consente ai giocatori di vestire i panni di un astronauta pesantemente armato che deve affrontare spietati scontri a fuoco in assenza di gravità, eseguire missioni a gravità ridotta su stazioni spaziali orbitanti e scontrarsi con astronauti e altre entità nemiche. Dopo che la ...