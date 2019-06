Bloodstained Ritual of the Night | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

gamerbrain

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Sono trascorsi ben 5 anni da quando fu annunciato lo sviluppo diof the, il quale ottenne i fondi necessari tramite una campagna su Kickstarter. Come per Castlevania ci troviamo di fronte un titolo del passato resuscitato per volontà di Konami, con meccaniche simili ad una delle saghe più amate dal pubblico, che a differenza di quest’ultima è sopravvissuta nel corso del tempo tramite lo sviluppo di svariati titoli. Quest’oggi dopo aver messo le mani sull’edizione Xbox One del gioco vogliamo condividere con voi la nostradiof the, il nuovo (si fa per dire) metroidvania che è riuscito a conquistare non solo i 64.867 donatori della campagna Kickstarter ma anche il nuovo pubblico.of theI riferimenti alla serie Castelvania sono ...

DarkSoul112297 : RT @NintendoItalia: Sei pronto ad affrontare i tuoi demoni? Salva il mondo e te stesso nell'RPG d'azione a tinte gotiche Bloodstained: Ritu… - MrMalusGaming : #Bloodstained #PS4 #XB1 #PC #NintendoSwitch Bloodstained: Ritual of the Night è ora disponibile per Nintendo Switch… - LucaAlberti99 : RT @NintendoItalia: Sei pronto ad affrontare i tuoi demoni? Salva il mondo e te stesso nell'RPG d'azione a tinte gotiche Bloodstained: Ritu… -