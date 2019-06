Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 09 | 45

romadailynews

(Di martedì 25 giugno 2019)25 GIUGNOORE 09.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E TIBURTINA E TRA DIRAMAZIONENORD E AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA CASSIA VEIENTANA A TIBURTINA E TRA CASILINA E OSTIENSE, SULLA DIRAMAZIONESUD, PER DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO CODE DA TOVERGATA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TORCERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SULLAFIUMICINO CODE VERSO L’EUR DALLA COMPLANARE DEL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO SULLA PONTINA CODE VERSO L’EUR, DA CASTEL DI DECIMA ALLA COLOMBO IN ENTRATA ATRAFFICATE TUTTE LE CONSOLARI, LA NOMENTANA E VIA PRENESTINA SUL LITORALE DISI STA IN CODA SULLA COLOMBO E VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA SEMPRE IN ...

