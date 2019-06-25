romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-06-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 09:27 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 09:21 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DA LABARO FINO A VIA DEI DUE PONTI; CODE PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBILEO ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA ...
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DA LABARO FINO A VIA DEI DUE PONTI; CODE PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBILEO ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA ...
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SONO GIÀ TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DA LABARO FINO A VIA DEI DUE PONTI; CODE PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBUILEO ALL’AEROPORTO ...
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SONO GIÀ TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE; CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA GIUSTINIANA A VIA ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico E PER UN INCIDENTE DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA VIA APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA C. COLOMBO ALLA VIA APPIA. IN CENTRO DISAGI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO TRA VIALE ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO R OMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA; PROSEGUENDO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLA PISANA A VIA AURELIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN CENTRO DISAGI PER UN ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO SI STA IN CODA DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO SI STA IN CODA DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 17:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA. INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD: RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PERT RAFFICO E INCIDENTE DALLA PONTINA AL BIVIO PER CIAMPINO; INCARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD: ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 16:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL QUARTICCIOLO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL BIVIO CON PIAZZA PINO PASCALI. RALLENTAMENTI VERSO FUORI CITTÀ SULLA VIA CASSIA DA VIA MASSAROSA ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. DISAGI PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA: CI SONO CODE DA VIA FABBRONI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ. SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’ ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. DISAGI PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA: CI SONO CODE DA VIA FABBRONI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ. SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’ ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANAA AL BIVIO CON VIALE REGINA MARGHERITA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU PIAZZALE DEGLI EROI ALL’ALTEZZA DELLA ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANAA AL BIVIO CON VIALE REGINA MARGHERITA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU PIAZZALE DEGLI EROI ALL’ALTEZZA DELLA ...