Temperature record | arriva il grande caldo Ecco quanto durerà

PREVISIONI METEO : CALDO AFRICANO E Temperature RECORD/ Notti tropicali per l'afa : METEO , CALDO AFRICANO in arrivo in tutta Italia: TEMPERATURE fino a 40° e Notti tropicali a causa del l'afa , ecco dove e quando.

Caldo in Francia : Temperature record a Clermont-Ferrand - Fontainebleau e Parigi : Caldo record in Francia: ieri, 2 giugno 2019, in gran parte del Paese si sono registrate temperature che non si rilevavano dal lontano 1947, con una media delle massime giornaliere di 29,6°C, cioè 7,5°C in più rispetto alla media. La colonnina di mercurio è salita a +34°C a Clermont-Ferrand, +33°C a Fontainebleau, +32,8°C a Parigi, +32°C a Lille e Limoges. Il 2 giugno 1947 la media delle massime giornaliere è stata di +30,5°C. L'articolo Caldo ...