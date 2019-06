(Di martedì 25 giugno 2019) Fra poche ore è attesa la decisione della Corte di Strasburgo sul ricorso presentato da Sea: "Aspettiamo con serenità la sentenza, ma qualunque sia la decisione il mio atteggiamento non cambia. Puòanche la regina di Svezia, per quel che mi riguarda la Seaè una nave illegale, pirata, abusiva, in Italia non arriva né a Natale, né a Capodanno".