Ondata di caldo in Alto Adige | suggerimenti della Protezione civile

Meteo - in arrivo Ondata di caldo più forte di quella del 2003. Temperature fino a 43° C : Temperature in aumento: ondata di caldo africano su Nord, settore centrale tirrenico e Sardegna. Tuttavia, le due giornate più calde, saranno quelle di Giovedì e Venerdì. Alessandria, Vercelli, Milano, Ferrara, Bologna e Trieste saranno le città più calde.

Ondata di caldo africano - ARPAV : in Veneto giovedì 27 il giorno più terribile con +39-40°C - di notte +23-24°C : Negli ultimi giorni, dopo una temporanea fase di instabilità registrata lo scorso sabato 22 con frequenti rovesci e temporali accompagnati da un sensibile calo termico, domenica 23 e lunedì 24 i valori termici hanno ripreso a salire raggiungendo massime di +31-33°C su gran parte della pianura e intorno ai +30°C in alcuni fondovalle del Veneto. Ma nei prossimi giorni la colonnina di mercurio è destinata a salire ulteriormente per ...

Ondata di caldo africano - venerdì il picco delle temperature in Umbria : fino a +40°C nelle zone a confine con la Toscana : È imminente l’Ondata di caldo che porterà gran parte dell’Europa centro-occidentale sotto una cappa di caldo con temperature record per fine giugno. In Italia, il caldo africano farà sentire i suoi effetti soprattutto sulle regioni settentrionali dove sono a rischio record storici. Anche l’Umbria sarà colpita dal forte caldo. “Il picco delle temperature si dovrebbe toccare nella giornata di venerdì“, ha detto all’ANSA Nicola ...

Ondata di caldo africano : la Francia posticipa gli esami delle scuole medie - +30°C a Montpellier per Italia-Cina : L’Ondata di caldo africano inizia a prendere corpo sull’Europa e in particolare sulla Francia, già domani si raggiungeranno i +30°C a Montpellier, nel sud del Paese, dove Italia e Cina si giocheranno gli ottavi dei Mondiali di Calcio allo Stade de la Mosson. Saranno molti gli italiani a riempire le tribune per seguire la cavalcata delle Azzurre ma il caldo rappresenterà una grande minaccia. Gli addetti al campo della Mosson accendono gli ...

Previsioni Meteo - allarme Ondata di caldo africano : “scongiurare i 2.222 morti dell’estate 2003” : Un’intensa ondata di caldo africano sta per svilupparsi su buona parte dell’Europa centro-occidentale, incluso il Nord Italia dove potrebbero essere battuti record storici. Occorre attivare tutte le precauzioni per evitare che si ripeta la strage del 2003 quando per effetto del caldo torrido si contarono almeno 2222 decessi durante l’estate soprattutto tra i più anziani. È quanto afferma la Coldiretti nell’evidenziare i risultati ...

Previsioni Meteo - estrema Ondata di caldo africano : 5 giorni con oltre +40°C tra Spagna - Francia - Italia e Svizzera : Previsioni Meteo – L’Europa si avvia verso lo sviluppo di un’ondata di caldo molto intensa che ha tutte le carte in regola per rivelarsi storica e potenzialmente letale nel corso di questa settimana mentre una potente dorsale si forma su un’ampia parte del continente. L’avvezione di una massa d’aria estremamente calda farà schizzare le temperature verso valori di +38-42°C nella Spagna nordorientale e in parti della Francia centro-meridionale e ...

Previsioni Meteo - gli ultimi aggiornamenti sull’Ondata di caldo africano : Giovedì 27 sarà una giornata terribile : Gli ultimi aggiornamenti delle Previsioni Meteo per la grande ondata di caldo africano ormai imminente sull’Italia settentrionale sono spaventosi, perchè confermano quanto già delineato nei nostri precedenti bollettini: sarà un evento storico. Intanto già oggi, mentre al Sud fa decisamente più fresco (a Brindisi la massima è stata di appena +28°C, a Catania di +30°C, oltre dieci gradi meno di ieri!), le temperature stanno già aumentando ...

Previsioni Meteo - Ondata di caldo record in arrivo in Francia : fino a +47°C percepiti - “siamo pronti” : La Francia si prepara questa settimana ad affrontare un’ondata di caldo estremo, con temperature che supereranno i +40°C, battendo molto probabilmente molti record. Si prevede che le temperature raggiungeranno i +35°C oggi e saliranno ulteriormente fino raggiungere il picco giovedì e venerdì. L’area maggiormente a rischio sarà il nord, Parigi compresa. Come parte di un piano di emergenza caldo, sono state create fontane temporanee e ...

Ondata di Caldo - allerta del Ministero della Salute : ecco le città a rischio domani e dopodomani [ELENCO] : L’Ondata di Caldo è alle porte e stringerà nella sua morsa gran parte del Paese: l’ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, prevede l’allerta di livello 2 (“bollino arancione”) domani per 3 città (Bolzano, Brescia e Rieti) e mercoledì per 10 città (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti e Roma). Di seguito l’elenco delle città ...

