Milan e Inter sono pronte a cambiare stadio | storia dei 100 anni di San Siro 

San Siro - patto Inter- Milan : «Lo demoliremo e ne faremo uno nuovo». Stop di Sala foto : L’annuncio è stato fatto a Losanna, dove si vota per le Olimpiadi invernali 2026, dal presidente rossonero Paolo Scaroni e l’ad nerazzurro Alessandro Antonello. «Il vecchio verrà abbattuto e al suo posto ci saranno nuove costruzioni»,

Olimpiadi Invernali 2026 – Milan e Inter in coro : “giornata storica! Milano-Cortina specchio dei valori dello sport italiano” : Tramite i propri siti ufficiali, Milan e Inter hanno celebrato l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina: una giornata storica per lo sport italiano Le Olimpiadi Invernali ritornano in Italia! Con grande gioia, nel pomeriggio di oggi, Milano-Cortina ha ricevuto l’onore di ospitare la kermesse olimpica del 2026, battendo la concorrenza di Stoccolma-Are. Fra i tanti messaggi di gioia trasmessi fra social e ...