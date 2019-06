L' iconico Commodore 64 tornerà a fine anno con THEC64

eurogamer

(Di martedì 25 giugno 2019) Un classico senza tempo, il, è pronto a tornare a grandezza naturale. Sviluppato da Retro Games Ltd. e distribuito da Koch Media,è una rivisitazione completamente autorizzata dell'home computer più venduto degli anni '80.Scopriamolo nel comunicato ufficiale:Dopo il suo lancio nel 1982, il C64 ha dominato la scena degli home computer per tutti gli anni '80. Milioni di unità sono state vendute in tutto il mondo e occupano un posto speciale nei cuori dei suoi ex proprietari. 37 anni dopo, torna con la sua rivisitazione!Leggi altro...