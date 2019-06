ATP Antalya – Sonego ai quarti di finale servono 2 ore per battere Gunneswaran

Tennis - ATP Antalya 2019 : salutano Seppi e Delbonis - avanti Dzumhur e Gojowczyk : Si sono disputati oggi ad Antalya, in Turchia, nove incontri del primo turno del torneo di Tennis ATP 250: in considerazione dei quattro bye destinati alle prime teste di serie ed in virtù dei due singolari di ieri, manca soltanto un incontro per il completamento del turno, che si giocherà domani, quando verranno disputati anche i primi quattro ottavi di finale. Esce di scena purtroppo il nostro Andreas Seppi, rimontato e battuto ...

Tennis - ATP 250 Antalya 2019 : Andreas Seppi perde al primo turno contro Bernard Tomic dopo oltre due ore : Si conclude subito l’esperienza di Andreas Seppi all’ATP 250 di Antalya. L’altoatesino è stato battuto dall’australiano Bernard Tomic, nel quarto incontro tra di loro in carriera, con il punteggio di 6-4 4-6 4-6. Tomic, che sta cercando di rimettere in carreggiata una carriera che pareva folgorante e si è invece arenata all’attuale numero 101 del mondo, incrocerà ora il proprio destino con quello del tedesco Peter ...

ATP Antalya – Andreas Seppi ko all’esordio - l’azzurro rimontato in tre set dall’australiano Tomic : Il tennista azzurro passa in vantaggio di un set, prima di venire ribaltato dall’avversario australiano che stacca così il pass per il secondo turno Andreas Seppi esce subito di scena dal torneo ATP di Antalya, in Turchia, perdendo al primo turno al cospetto di Bernard Tomic. L’azzurro non riesce a difendere il vantaggio ottenuto nel primo set, perdendo poi al terzo con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 dopo due ore e dieci minuti ...

ATP Antalya – Buona la prima per Sonego : l’azzurro manda ko Sousa all’esordio : Sonego stacca il pass per il secondo turno del torneo ATP di Antalya: Sousa ko in due set Esordio vincente per Lorenzo Sonego oggo al “Turkish Airlines-Antalya Open”, torneo Atp 250 con un montepremi pari a 445.690 euro, in scena sui campi in erba della Turchia. Il tennista italiano ha trionfato all’esordio dell’ultimo appuntamento utile per la preparazione a Wimbledon, terzo slam dell’anno. L’azzurro, ...