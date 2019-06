Andria | sparatoria vicino al parco giochi | ucciso un pregiudicato

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Un preoccupante fatto di cronaca si è verificato ieri sera ad, in Puglia, nell'omonima provincia denominata Bat. U n, Vito Griner, di 40 anni, è statoin pieno centro abitatoad undove si trovavano numerosi bambini. Tutto è successo intorno alle ore 21:40, quando i residenti hanno udito degli spari. Griner si trovava in compagnia di un'altra persona, Nicola Lovreglio, 39 anni, il quale è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. Quest'ultimo, secondo quanto riferisce l'agenzia Ansa, avrebbe raggiunto l'ospedale con la propria autovettura. Esecuzione in un luogo simbolo dell'estate Il fatto si è consumatoal parchetto che si trova nei pressi dello stadio "Degli Ulivi", da sempre simbolo dell'estate andriese, lì dove numerose famiglie si riuniscono, soprattutto la sera, per passare qualche ora di svago e relax dopo una ...

baritoday : Andria, colpi di pistola tra la gente nella villa comunale: ucciso fratello del boss - adling64 : RT @adling64: Andria: Sparatoria nei pressi del parco giochi all'interno della villa comunale. Omicidio in pieno centro. - adling64 : RT @adling64: Andria: Sparatoria nella villa comunale: uno dei due feriti è morto in ospedale. Tragedia. -